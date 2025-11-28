IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
По-скъпи билети за Лувъра за туристите от страни извън ЕС и ЕИП

Приходите ще бъдат вложени в разрешаване на структурни проблеми на музея

28.11.2025 | 08:44 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лувърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес.

От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Управата на музея взе това решение вчера и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 милиона евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като драгоценностите на стойност 88 милиона евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.
(БТА)

Лувър билети цена
