Божанов: Сигурен съм, че на никой в ГЕРБ не му хареса бюджета

Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов заяви в ефирна на bTV, че протестът е имал успех - бюджетът беше изтеглен заради реакцията на гражданите. Божанов каза още, че Пеевски е станал “лидер“ на войната срещу средната класа.

“Единствените, които бранеха този бюджет бяха Пеевски и Йордан Цонев. Дори по време на злощастното заседание на бюджетна комисия – те дърпаха микрофоните и щяха да се бият. Това е техният бюджет. Сигурен съм, че на почти никой в ГЕРБ не му е харесвал този бюджет, но Пеевски ги беше заставил той да мине така. В рядък момент на политическо самосъхранение, Борисов видя, че това е грешен път и изтегли бюджета“, каза депутатът.

Според Божанов не е време за празнуване, защото войната срещу Пеевски не е приключила. Депутатът от ПП-ДБ допълни, че гражданите трябва да са в протестна готовност и да продължат да отстояват свободата. Божанов посочи, че предстои да се види дали наистина ще бъдат направени исканите поправки в Бюджет 2026.

Предупреждението на БСП

Вчера лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров предупреди, че левицата е готова да излезе от управлението, ако социалните искания в бюджета не бъдат удовлетворени. По този повод Божанов коментира, че това не е никаква конкретика, защото в този бюджет няма нищо социално.

“Ние го наричаме ляв, защото той е бюджет на разхищението, но социалните мерки в него не са никак много. Причината за тази пресконференция на Зафиров беше, защото по-рано през деня беше сниман да влиза в кабинета на Пеевски“, на мнение е Божанов.

Той коментира, че според информация от техни източници Пеевски стои зад решението тотото да се даде на концесия. “Пеевски е тръгнал от тотото, бащиния си му е. Майка му управляваше тотото и по нейно време имаше доста схеми в тотото. Нали той лично или чрез поставено лице, ще видим. Има такива индикации, един от хазартните оператори има промяна в собствеността си в последните няколко месеца“, допълни депуттът.

На въпрос какво следва, ако правителството падне, Божанов отговори: нови избори.