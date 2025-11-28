Над 100 тона от складовете на Kaufland достигат до Антарктика

Всяка есен, докато българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се готви трескаво да отплава към Антарктида в търсене на нови научни открития, в Логистичната база на Kaufland България протича мащабна паралелна експедиция. Тя не се движи по вода, а по точни списъци, срокове и логистични трасета. Това вече четири години е „антарктическият сезон“ в Kaufland – времето от годината, през което всяка минута има огромно значение.

Зад кулисите на една полярна експедиция

За Иван Господинов, ръководител „Проекти логистика“, подготовката за Антарктида е процес, който е невидим, но без него корабът не би могъл да отплава. Вече седем години той се грижи за непрекъснатото оптимизиране и модернизация на всички процеси в Kaufland: от анализ и стратегическо подреждане на артикулите до внедряване на иновации и настройка на системите. A в последните четири години към това се добавя още една отговорност – той и екипът му са хората, които на практика реализират едно от най-мащабните дарения на ритейлъра – това за Българската антарктическа експедиция.

Иван Господинов

Всяка заявка, всяка бройка, всеки срок на годност минават през неговия поглед. Процесът започва с избор на точните артикули, проверка на количествата и синхронизация с всички партньори. След това се преминава към изпълнението: подреждането на палетите, организацията на транспорта, уточняване на точния ден и час, в който всичко трябва да бъде готово за товарене.

Иван вярва, че стоте тона, които подготвя екипът му, са много повече от товар. Това са месеци храна, консумативи, битови материали и продукти, които ще обезпечат престоя на българските учени на Ледения континент. „Това е проект с национално значение“, споделя той и го усеща във всяка стъпка от процеса.

Пътят от склада до пристанището

Още в първата година екипът му трябва да изгради процеса от нулата. „Това беше предизвикателство, пред което никой не се беше изправял досега. Разнообразието в продуктите – от малки пакетчета подправки, до големи пакети консумативи – усложнява допълнително логистичната задача. Различните срокове на годност и различните температурни режими на отделните продукти също са сериозно предизвикателство“, коментира още той.

В момента, в който палетите са събрани, щафетата поема Денис Михайлов, ръководител „Транспорт и амбалаж“. Той движи транспорта на всички пратки на Kaufland в цяла България, а мисията за Антарктида е сред най-отговорните задачи, които ръководи. Отговаря за екип от 31 души и всеки ден обезпечава ефективността на транспортирането, което да бъде едновременно точно и устойчиво.

Денис Михайлов

Първата му реакция, когато разбира, че Kaufland ще снабдява антарктическата експедиция, е смесица от огромно вълнение и гордост. Още по-значим за него е фактът, че именно неговият екип ще осигури устойчивия хладилен транспорт до пристанището във Варна, използвайки CNG влекачи.

За Денис тази доставка никога не е била просто още една задача в календара. Той иска хората да разберат, че става дума за мисия, която изисква мащаб на планиране, какъвто рядко се среща в ежедневната логистика, дори при голям ритейлър като Kaufland. Подготовката за Антарктида всяка година е различна. По думите му сроковете са изключително кратки, а товарът трябва да бъде подготвен за най-екстремните условия, които човек може да си представи.

Как 100 тона провизии стигат до най-студената точка на планетата

Доставката за Антарктида не прилича на никоя друга. Не става дума за зареждане на склад или супермаркет - става дума за зареждане на цяла научна база за месеци напред, в условия, в които втора възможност няма.

След четиригодишно участие на Kaufland в инициативата процесът се превръща в доказано работещ модел. Екипите се сплотяват, планирането се изготвя по-плавно, а процедурите се оптимизират.

„Когато зад една мисия стоят мотивирани хора, няма логистична граница, която не може да бъде преместена.“, споделя Денис за целия процес по подготовката.

Частица топлина, достигнала до Ледения континент

Въпреки големия мащаб и строгите срокове, в подготовката има място и за човешко отношение. Денис се шегува, че товаренето за Антарктида е по-лесно от купуване на коледни подаръци в последния момент, защото „тук поне има план и синхрон“.

А Иван гледа на мисията през очите на полярниците ни, които ще посрещнат Коледните празници далеч от близките си. Той им пожелава попътен вятър, здраве и издръжливост. Провизиите, които е подготвил далеч не са просто стоки те включват частица топлина, която ще стигне до тях когато най-много им липсва домът.

Историята на тази доставка е повече от успешна логистична операция. Тя е пример как две експедиции - едната до края на света, а другата тук, в България - се срещат в една обща мисия.

И точно хора като Иван Господинов и Денис Михайлов правят това възможно: с професионализъм, отдаденост и човечност, които стигат много по-далеч от границите на Антарктида.