Черният петък на Ермак: Какво означават обиските и свързани ли са с мирния план на Тръмп?

Наблюдателите обръщат внимание, че обиските на Националното бюро за борба с корупцията при ръководителя на Офиса на президента Андрий Ермак, започнаха точно в навечерието на визитата в Киев на представителя на Доналд Тръмп – министъра на армията на САЩ Даниел Дрискол, коментира украинското издание "Страна". Според разпространената версия Дрискол трябва да упражни натиск върху украинските власти, за да се съгласят на отстъпки по мирния план на Тръмп, включително по отношение на изтеглянето на украинските войски от Донбас.

А буквално вчера Ермак тържествено заяви, че докато Владимир Зеленски е президент, Украйна няма да прави териториални отстъпки.

Поради това много в политическите кръгове свързват обиските при Ермак с тези събития. Тоест, според тази версия Вашингтон чрез Националното бюро за борба с корупцията дава да се разбере на Зеленски, че ситуацията е сериозна и е време да коригира позицията си по мирния план.

Според друга версия обиските са свързани с отдавна реализирана линия на „антизеленската коалиция“ за лишаване на президента от реална власт и превръщането му в „английска кралица“ чрез загуба на контрол над парламентарното мнозинство и правителството. Един от централните елементи на този план е уволнението на Ермак, което Зеленски досега отказваше да направи. Но сега, изглежда, са решили да му представят нови аргументи в полза на подобна стъпка.

Също така си струва да се отбележи, че през последните дни отново активно циркулират слухове, че Ермак подготвя контраудар срещу Националното бюро за борба с корупцията. И днешните действия на антикорупционните органи може да имат за цел да предотвратят такъв сценарий.

Припомняме, че преди дни се съобщаваше, че НАБУ е предупредило Зеленски за връчване на подозрение на Ермак по дело за корупция. Според медиите, за да спаси Ермак, Зеленски го е назначил за ръководител на преговорната група. Но, както виждаме, това не е предпазило шефа на Офиса на президента от провеждане на следствени действия.

По-нататъшното развитие на събитията с Ермак до голяма степен ще зависи от това дали днес му бъде връчено обвинение. Както показва практиката, в такива случаи съдът нарежда предварително задържане с висока гаранция.

Това от своя страна най-вероятно означава оставка на Ермак, тъй като е трудно за някой, който се намира в предварителен арест, да управлява президентската администрация.

Оставката на Ермак ще доведе до загуба на контрол от страна на Зеленски върху парламентарното мнозинство и правителството, както и на политически контрол върху СБУ и Държавното бюро за разследване, тъй като именно Ермак координира политическите аспекти на работата на тези агенции, включително действията им срещу Националното бюро за борба с корупцията на Украйна. Или фракцията „Слуга на народа“, водена от Давид Арахамия, ще поеме контрола над „анти-Зеленската коалиция" ще може да раздели „Слугите на народа“ и да сформира ново мнозинство, като гласува вот на недоверие към Министерския съвет.

Освен това, подозрението и превантивните мерки към Ермак ще означават, че той вече няма да може да ръководи екипа за мирни преговори. Дрискол е малко вероятно да се срещне с него в предварителния арест.