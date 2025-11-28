Щедрост: Байдън даде бакшиш на уличен музикант в Нантъкет

Президентът Джо Байдън беше забелязан да се разхожда из сърцето на Нантъкет в Деня на благодарността, обграден от децата и внуците си. Семейство Байдън продължава със семейната празнична традиция да прекарва тези дни в Нантъкет на фона на битката си с рака.

Байдън беше забелязан в историческия център на острова със сина си Хънтър и четирите му деца, дъщерята Ашли, и съпругата на Хънтър, Мелиса.

Групата беше видяна да спира, за да разгледа витрините на магазините. Байдън даде щедър бакшиш на уличен цигулар, преди да се отправи към обяд в Lemon Press, популярно кафене, известно с висококачественото си дневно меню.

Байдън носеше бейзболна шапка, показа палец нагоре към фотографите. Съпругата му и бивша първа дама Джил беше забелязана да пазарува цветя за семейните празненства.

Публичното изява на семейството за Деня на благодарността идва само седмици след като Байдън завърши лъчетерапия за агресивен рак на простатата в края на октомври и месеци след като разкри диагнозата си през май.

Байдън и семейството му пристигнаха на Нантъкет със самолет на Cape Air Tecnam Traveller миналата събота. Това е ярък контраст в сравнение с миналата година, когато антуражът пристигна на борда на Air Force One.

Hunter, Joe Biden pictured together for first time since leaving White House ahead of family’s Thanksgiving bash in Nantucket https://t.co/TqIgS7StWt pic.twitter.com/HjA1NgkuqB — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Този път скромна кортежа от черни SUV-ове ескортира бившия президент от летище Нантъкет Мемориал до крайбрежното имение на милиардера Дейвид Рубенщайн, където Байдън отсядат от години.

Говорител на полицията в Нантъкет потвърди, че "Байдън е тук, на острова“, и заяви, че местните служители са се координирали с охраната на по време на целия престой на фамилията.

Източник, запознат с подготовката на острова, каза пред The ​​Inquirer и Mirror, че Байдън пътува с около 45 агенти на Тайните служби - забележимо присъствие, но далеч по-малко, отколкото по време на президентството му.

За разлика от предишни години, на жителите е било казано, че по главната улица няма да има контролно-пропускателни пунктове, металотърсачи или барикади по време на ежегодната церемония по запалване на елхата.

В продължение на десетилетия ястията за Деня на благодарността на семейство Байдън се приготвяха от ресторант Faregrounds, въпреки че последните доклади показват, че семейството сега разчита на частен готвач.

Миналата година Байдън, Джил и семейството им доставиха тиквени пайове на местните полицаи и пожарникари, преди да пазаруват в центъра на града и да присъстват на церемонията по запалване на елхата на главната улица.

Връзката на Байдън с Нантъкет датира от близо пет десетилетия. Бившият сенатор от Делауеър, вицепрезидент и президент с един мандат е прекарвал Деня на благодарността на острова почти всяка година от 1975 г. насам, обикновено оставайки през дългия празничен уикенд.

Снимки, публикувани в социалните медии през уикенда, показват Байдън и семейството му да чакат на международното летище Логан, преди да отлетят за острова.

Веднъж пристигнал на острова, Байдън не губи време да се върне към познатите си рутини. В неделя той беше видян в "Братството на крадците“ - един от любимите му ресторанти на Броуд Стрийт, където позира за снимки с две местни деца.

Появата му дойде само дни след като Байдън отпразнува 83-ия си рожден ден на 20 ноември, момент, публично признат от Джил Байдън в Instagram.

Диагноза

През май Байдън разкри, че е диагностициран с рак на простатата в последен стадий, а през август се появи публично с голяма превръзка на главата след операцията на Мос, процедура, използвана за отстраняване на рак на кожата.

По-рано този месец Байдън говори както за собствената си болест, така и за смъртта на най-големия си син по време на реч на гала вечерта "Бен Нелсън“ на Демократическата партия в Небраска, като направи емоционален паралел между битките им с рака.

"Ракът удря всяко семейство. Удари силно моето семейство“, каза Байдън.

"Когато любовта на живота ми, най-големият ми син, главният прокурор на щата Делауеър – който трябваше да бъде президент, а не аз – се предложи доброволно да отиде в Ирак за една година, той се върна с глиобластом в четвърти стадий, защото живееше в изгорена яма, точно както онези момчета на 11 септември, и почина", сподели Байдън.