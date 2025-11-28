Разследват Андрий Ермак по най-голямото дело за корупция в Украйна

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) съобщи, че извършва претърсвания в помещенията на началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак.

Ермак е разследван от НАБУ по дело за корупция, свързано с държавния монопол за ядрена енергия "Енергоатом“, най-голямото разследване за корупция по време на президентството на Зеленски. Осем заподозрени са обвинени по делото "Енергоатом“, а Тимур Миндич, близък сътрудник на президента, се твърди, че е водещ.

Ермак е бил призоваван да подаде оставка, но Зеленски е отказал да го уволни и го е назначил да ръководи мирните преговори, съобщава Kyiv Independent.

Една от луксозните къщи близо до Киев, финансирани чрез корупционната схема на "Енергоатом“, е била предназначена за Ермак, съобщи източник от правоохранителните органи.

Офисът на президента Зеленски отказва коментар по темата.

На 24 ноември медийният канал "Украинска правда“ съобщи, позовавайки се на източници от правоохранителните органи, че Йермак е замесен в корупционния скандал, а следователите го наричат ​​"Али Баба“.

Главният прокурор за борба с корупцията на Украйна, Александър Клименко, заяви по-рано през ноември, че според следователите "Али Баба провежда срещи и възлага задачи на правоохранителните органи, за да гарантира, че те преследват детективи от НАБУ и прокурори за борба с корупцията“.