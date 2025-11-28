IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

Четирима са кандидатите за поста на Кьовеши

Изслушването им ще бъде през следващата седмица

28.11.2025 | 19:25 ч. 6
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Четирима са кандидатите за следващ ръководител на Европейската прокуратура, а изслушването им предстои следващата седмица в Брюксел. Това се посочва в съобщение на комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и по бюджетен контрол.

Кандидатите ще отговарят на въпроси, свързани с намеренията им ефективно да разследват и предават на правосъдието извършителите на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС независимо, професионално и почтено, се допълва в съобщението. Отбелязва се, че главният прокурор на ЕС работи с мандат от седем години без възможност за подновяване.

Свързани статии

Допуснатите до изслушване са Стефано Кастелани (Италия), Ингрид Машл-Клаузен (Австрия), Андрес Ритер (Германия) и Емилио Улед (Испания). Всички те са прокурори, като Машл-Клаузен и Ритер вече работят за Прокуратурата на ЕС. Досегашният ръководител на Европейската прокуратура Лаура Кьовеши (Румъния) бе назначена на поста през октомври 2019 г. с решение на ЕП и Съвета на ЕС. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

четирима кандидати пост Кьовеши
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem