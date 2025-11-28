Инфлацията в Германия скочи до деветмесечен връх

Инфлацията в Германия неочаквано се повиши до най-високото си ниво от девет месеца, което е напомняне преди последното заседание на Европейската централна банка за годината, че рисковете за ценовата стабилност остават, съобщава Bloomberg.

Според данни, публикувани от статистическата служба, показателят е 2,6% през ноември, което е увеличение спрямо 2,3% миналия месец. Икономисти, анкетирани от Bloomberg, прогнозираха по-малко покачване до 2,4 % .

Докладът завършва актуализациите за инфлацията в петък от четирите водещи икономики в еврозоната и ще помогне на служителите да се информират, докато се готвят да определят лихвените проценти след три седмици. Ценовият натиск беше по-слаб от очакваното във Франция и Италия и по-силен в Испания, като икономистите очакват показанието за 20-членния блок – насрочено за вторник – да остане близо до 2%.

Наскоро политиците сигнализираха, че са доволни от перспективите и засега не са склонни да коригират разходите по заеми. Главният икономист Филип Лейн заяви в сряда, че той и колегите му са уверени, че умереното увеличение на заплатите ще им помогне да постигнат устойчива инфлация в рамките на целта.

„Все още виждаме инфлацията в Германия да се движи стабилно надолу, въпреки по-силния от очаквания скок през ноември, който вероятно се дължи на волатилния компонент на разходите за пътуване. Очакваме покачването на цените да падне под 2% през следващата година. Инфлацията при услугите може да остане висока, но също така би трябвало постепенно да се забави през 2026 г.“

Но опасенията остават.

Цените на услугите и храните продължават да се покачват бързо, а проучване на ЕЦБ, публикувано в петък, показа, че очакванията на потребителите за цените за следващите 12 месеца са се повишили до 2,8% през октомври от 2,7% през предходния месец. Те останаха непроменени, макар и над целта на ЕЦБ, за следващите три и пет години.

Според Мартин Адемер от Bloomberg Economics, покачването на инфлацията в Германия този месец вероятно се дължи на пакетни почивки и покачващи се цени на горивата, който добави, че цените на храните може да са оказали умерено влияние.

Въпреки това, той твърди преди публикуването, че „по-широката тенденция сочи към стабилна дезинфлация“, прогнозирайки, че инфлацията в Германия ще бъде средно 2,3% през 2025 г. и ще остане под 2% до 2026 г.