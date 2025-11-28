Край на ретроградния Сатурн, нова могъща ера започва за тези зодии

Сатурн приключва ретроградното си движение на 28-ми ноември. И това маркира началото на нова, успешна ера за някои зодии. С директния Сатурн, те вече спират да обмислят, а започват да действат. Мотивирани и заредени с енергия са, усещат своята сила. Ето кои са те, според "Your Tango".

Лъв

Директният Сатурн им напомня, че силата им е не толкова в контрола, а в устойчивостта. Трябваше повече да изчакат за определени резултати и това тества вярата им в себе си. Сега чакането приключва. Без повече съмнения. Идва техният ден, техният период. Събират сили, връщат увереността си. Поемат отговорност. Събитието им носи мъдрост, фокусиране, уважение. Влизат в ролята си на истински лидер и вдъхновяват със своя пример.

Скорпион

С края на ретроградния Сатурн, структурата се връща в живота им. Осъзнават накъде са се насочили, защо и знаят, че това е правилният избор. Бяха объркани, но сега това чувство изчезва. Така стават по-силни и по-живи от всякога. Една спокойна увереност се настанява в тях и вече няма нужда да контролират всичко. Случва се това, което е писано, и този път - те вярват на това. Не се страхуват от непознатото, просто се впускат в него. Нова ера за тях. Показват защо са толкова ценни и чувстват огромна сила. Обичат живота и имат добро усещане за бъдещето.

