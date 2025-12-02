IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От днес: 5G мрежа в Сърбия

Тя надгражда предишната 4G

02.12.2025 | 20:37 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

От днес в Сърбия започна да функционира 5G мрежата, която надгражда досегашната 4G, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Въвеждането на 5G мрежата означава много по-бърз трансфер на данни, игра на видео игри без спиране и гледане на филми онлайн без прекъсване.

Трима оператори получиха лицензи за 5G мрежата в Сърбия, а общата стойност на лицензите е малко над 300 милиона евро. Както сръбският регулаторен орган за електронни съобщения и пощенски услуги (РАТЕЛ) обяви в средата на ноември, всеки оператор ще плати около 100 милиона евро за лиценза.

Потребителите на мобилни телефони трябва да имат мобилни устройства, които поддържат 5G мрежата, за да могат да използват всички нейни предимства. В противен случай те ще продължат да използват 4G мрежата. / БТА

Тагове:

Сърбия 5G мрежа оператори технологии
