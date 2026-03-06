IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Седем министри в петъчния парламентарен контрол

Андрей Гюров също ще вземе участие в дискусиите

06.03.2026 | 09:27 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Седем министри от кабинета "Гюров" ще участват в петъчния парламентарен контрол.

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов ще предостави информация относно провежданото учение на военновъздушните сили на НАТО и базираните самолети на САЩ на летище "Васил Левски" - София, както и за пребиваването на чужди военни на летище "Враждебна".

Служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов ще представи пред депутатите информация за осъществения контрол на МОН върху частното училище, в което е учило 15-годишното момче, открито на връх Околчица по случая "Петрохан".

На депутатски питания ще отговарят още министрите на вътрешните работи, на енергетиката, на околната среда и водите, на земеделието и на иновациите и растежа.

Очаква се в парламентарния контрол на въпроси да отговаря и премиерът Андрей Гюров.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Народно събрание парламентарен контрол министри Андрей Гюров Атанас Запрянов военни самолети
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem