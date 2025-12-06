Инфлуенсър събра $1,7 млн. за 88-годишен касиер

Ед Бамбас, 88-годишен служител в супермаркет в Мичиган, получи чек за 1,7 милиона долара, набрани чрез забележителна кампания, организирана от млад австралиец с голяма популярност в социалните мрежи, съобщи Асошиейтед прес.

Двайсет и две годишният Сам Уайденхофър използва своите платформи, за да разпространява доброта (и пари) по време на посещението си в САЩ, посочва АП.

Той се среща с Бамбас в магазин в Брайтън, в югоизточната част на Мичиган, преди около две седмици и записва видеоклип в "TикТок" за своите 7,7 милиона последователи, в който пенсионираният служител на "Дженерал Мотърс" обяснява защо все още работи, въпреки че наближава 90-годишна възраст, след смъртта на съпругата си от хронично заболяване през 2018 г. "Нямам достатъчно доходи", каза Бамбас във видеото.

Уайдънхофър решава да стартира онлайн кампания в подкрепа на Бамбас.

"Неговата история ни припомня суровия факт, че твърде много от нашите възрастни хора, особено ветераните, се сблъскват с невероятни предизвикателства, само за да оцелеят", каза Уайдънхофър, който живее в Мелбърн, Австралия, и има над 10 милиона последователи в различни социални мрежи.

Призивът му среща зашеметяващ отклик, като над 15 000 души се включват с дарения от 10 до 10 000 долара, отбелязва АП.

"Това е ужасно бреме", заяви Бамбас на шега пред репортери. "Трябва да намеря всички и да им кажа: Благодаря ви", добави той.

Бамбас разказва, че е започнал да работи в голям магазин за хранителни стоки, дрехи и други артикули, на 82-годишна възраст.

"Говоря с всеки, който минава през касата ми, защото това ми помага да не се отчайвам от загубата. Разказвам им част от историята на живота си", разказа Бамбас, имайки предвид съпругата си.

Уайденхофър каза, че с неочакваната печалба Бамбас ще може да изплати дългове в размер на 225 000 долара. Как ще похарчи останалата част от парите, зависи изцяло от него.