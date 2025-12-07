IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Посланията в стратегията на Тръмп за САЩ контрастират с подходите на Байдън

Считаме това за положителна стъпка

07.12.2025 | 07:55 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Посланията на администрацията на Тръмп относно руско-американските отношения са поразително различни от подходите на предишни американски лидери, включително Джо Байдън. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за ТАСС.

Песков коментира актуализираната Стратегия за национална сигурност на САЩ, от която е премахнато позоваването на Русия като „пряка заплаха“, като същевременно се призовава за сътрудничество с Москва в областта на стратегическата стабилност.

„Като цяло тези послания, разбира се, контрастират с подходите на предишни администрации“, оцени Песков.

Кремъл счита за положителна стъпка промяната в стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп, която вече не нарича Русия „пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва в областта на стратегическата стабилност.

 „Считаме това за положителна стъпка“, заяви Песков, оценявайки промените в ключовия документ за националната сигурност на САЩ.

Според Песков, Кремъл възнамерява да проучи новата стратегия по-подробно:

„Разбира се, трябва да я опознаем по-добре и да я анализираме. Като цяло, тези послания, разбира се, контрастират с подходите на предишни администрации“, дбави Песков.

Предишната стратегия за национална сигурност, приета при президента Джо Байдън, определяше Русия като „заплаха за световния ред, демокрацията и стабилността“.

Песков стратегия Русия Украйна война Москва
