Украйна залага на виртуално обучение за „Леопард” 2

Украинците започнаха да използват нов шлем за смесена реалност за обучението на екипажите на основния боен танк „Леопард 2А4“. Очила са по-евтина алтернатива на обучението на войските с реални танкове и боеприпаси, които също са в по-голямо търсене на фронта, заяви във вторник в изявление за пресата финландският разработчик на очилата Varjo.

Норвежката компания Fynd Reality, която от три години предоставя обучение на украинските сили с системи за виртуална реалност, заяви, че е закупила 39 чифта очила Varjo като част от програмата си.

Fynd Reality вече предлагаше обучение с виртуална реалност за украинските танкови екипажи от 2023 г., но новообявената програма ще предостави на войските на Киев по-модерни системи, използвани от войските на НАТО.

Цялата сделка е на стойност около 8,45 милиона долара, според съвместното изявление с Varjo, която посочва, че предоставя над 120 програми за виртуални симулатори в цялата НАТО.

Тимо Тойканен, главен изпълнителен директор на Varjo, заяви пред Business Insider, че компанията му вече предоставя симулатори за обучение за F-16 Fighting Falcon, които работят на нейните шлемове за смесена реалност в Украйна.

Тойканен каза, че симулаторите традиционно са били свързани само с обучението на пилоти поради разходите за изграждане на тези съоръжения, но сега набират популярност в обучението на екипажи на бронирани превозни средства и дори на отделни войници с напредъка на технологията за виртуална реалност.

Целта на шлема, каза той, е да даде възможност на войниците да упражняват уменията си многократно в свободното си време и в среда, която имитира реалността.

„Така че не разполагате само с един час в купола, а можете да тренирате колкото искате, като извършвате много повече серии и повторения“, каза Тоиканен.

Новите системи на Украйна за „Леопард” 2 A4, включително шлема и два сензора,

могат да се използват за обучение на командири на танкове, стрелци, шофьори или заряжачи.

Тоиканен добави, че макар и обучението на живо с истински танк „Леопард” и 120-милиметрови снаряди да е идеалният вариант, това не е лукс, който Киев може постоянно да си позволи да осигури на обучаващите се.

„Страната е във война и се бори за оцеляването си. Затова всички ресурси се разпределят незабавно и вече няма с какво да се тренира“, каза той.

Въвеждането на шлемовете на Varjo за обучението на украинските „Леопард” все още е в начален етап, каза Тоиканен, а базираната в Хелзинки фирма се надява да събере обратна връзка, тъй като планира да продава симулаторна технология на други страни, които използват германския боен танк.

Изпълнителният директор заяви, че последната партида от 39 шлема е част от първата фаза на програмата с Украйна, но отказа да коментира какво ще включват следващите етапи.

Европейските страни са обещали на Украйна над 100 танка „Леопард 2“, макар че досега около три дузини от тях са били повредени, пленени или унищожени.