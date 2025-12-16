При атаки с дронове: 43 деца бяха убити в Судан

Най-малко 104 души, сред които 43 деца, са убити суданската област Кордофан при атаки с дронове от 4 декември досега, съобщи службата на ООН за защита на човешките права, цитирана от Ройтерс.

"Разтревожен съм от по-нататъшното ожесточаване на военните действия", заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк по повод сблъсъците между суданската армия, Силите за бърза подкрепа и Суданското народоосвободителното движение - Север в централната област Кордофан.

Тюрк не оповести подробности кой стои зад ударите с дронове, при които бяха поразени болници, детска градина и база на ООН, пише БТА.