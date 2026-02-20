IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Изчезване по руски: Зам.-министър инсценирала смъртта си и живяла спокойно 13 години ВИДЕО

През 2012 г. тя е осъдена на 7 години затвор

20.02.2026 | 16:44 ч. 14
13 години бивш заместник-министър от Русия се укрива, след като инсценира смъртта си. 

Мариана Ступина, бивш първи заместник-министър на жилищното строителство в Астраханска област, беше осъдена на 7 години за корупция през 2012 г. След присъдата тя избягала в Татарстан и следила новините за изчезнали хора.

В крайна сметка тя разбрала, че в Новосибирск е намерено тяло на жена, приличаща на нея, и изпратила съпруга си за "идентификация". Той потвърдил, че това е предполагаемата му съпруга, и делото било приключено.

Ступина се върнала в Астраханска област и живяла в неведение 13 години. През 2026 г. разследващите открили, че е жива, проследили я и я изпратили в наказателна колония.

