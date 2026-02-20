Изчезване по руски: Зам.-министър инсценирала смъртта си и живяла спокойно 13 години ВИДЕО

13 години бивш заместник-министър от Русия се укрива, след като инсценира смъртта си.
Мариана Ступина, бивш първи заместник-министър на жилищното строителство в Астраханска област, беше осъдена на 7 години за корупция през 2012 г. След присъдата тя избягала в Татарстан и следила новините за изчезнали хора.
В крайна сметка тя разбрала, че в Новосибирск е намерено тяло на жена, приличаща на нея, и изпратила съпруга си за "идентификация". Той потвърдил, че това е предполагаемата му съпруга, и делото било приключено.
Ступина се върнала в Астраханска област и живяла в неведение 13 години. През 2026 г. разследващите открили, че е жива, проследили я и я изпратили в наказателна колония.
