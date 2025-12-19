Доклад: ЕС трябва да се реформира или рискува да стане неактуален

Европейският съюз трябва да се реформира или рискува да стане неактуален, предупреждава доклад, ръководен от бившия британски премиер Тони Блеър и ръководителя на американската банка JPMorgan Chase, Джейми Даймън. Според него съперничеството между Китай и Съединените щати отключва нова, безпрецедентна ера, носеща предизвикателства по отношение на сигурността, енергетиката, технологиите и търговията, конкуренция, от която Европа може да бъде изключена.

Докладът - базиран на дискусии с правителствени, бизнес и лидери на гражданското общество - очертава как конвергенцията на структурни промени преоформя държавите, пазарите и институциите, заплашвайки нациите и групите, които някога са разчитали на САЩ за сигурност, като същевременно укрепват търговските си връзки с Китай.

Тони Блеър, британски премиер между 1997 и 2007 г., и Джейми Даймън, ръководител на JPMorgan Chase, казват, че Европа трябва да се интегрира повече, за да даде приоритет на отбраната и икономическия растеж.

"Ако не може да се противопостави сама на Русия, ще бъде още по-малко способна да управлява системната конкуренция със САЩ или Китай", показва техният доклад, според Ройтерс. "Реформата не е по избор - необходимо е да останем актуални."

Какво влияе на новия световен ред?

Докладът идва в момент, когато се провежда среща на върха на ЕС, на която се реши на Украйна да бъдат дадени 90 млн. евро и се обсъди как съюзът може да реагира на "променящия се пейзаж на икономическите отношения, основани на правила", а президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху европейския блок, включително с нова стратегия за национална сигурност.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа трябва да се реформира и да поеме отговорност за собствената си сигурност. Поддръжниците на блока биха посочили, че въпреки че делът на Европа в световния БВП намалява, САЩ са на същата траектория, показва още докладът.

Документът представя и предизвикателството, което новата динамика поставя пред средните сили, като Индия и държавите от Персийския залив, като част от по-широка перспектива за това как геополитиката, изкуственият интелект и политическият популизъм са преобърнали световния ред.

"Живеем в свят, който никога преди не е съществувал"

Александър Джордж, автор на доклада, озаглавен "Пренастроен свят: Навигиране в многоскоростен, многополюсен ред", казва, че в миналото хората са могли да черпят вдъхновение от исторически моменти.

"Ние наистина живеем в нов свят, който никога преди не е съществувал", каза той. "Това е като триизмерна шахматна дъска."

Докладът показва, че САЩ са запазили дългосрочната си сила, но са изправени пред най-големите заплахи на вътрешния пазар, където политическата нестабилност затруднява управлението на големия им дълг, докато траекторията на Китай ще зависи от способността му да поддържа икономически растеж въпреки демографските и дълговите ограничения.

Що се отнася до средните сили, докладът отбелязва, че високите тарифи, наложени от САЩ на Индия, в отговор на закупуването на руски петрол, показват ограниченията на многостранния подход. В същото време, ходът на Обединените арабски емирства за укрепване на технологичните връзки със САЩ показа, че страните трябва да избират между САЩ и Китай в областта на технологиите.

Докладът е изготвен от JPMorgan Chase, ръководена от Джейми Даймън, която стартира план за 1,5 трилиона долара за период от десет години в подкрепа на индустрии, считани за жизненоважни за сигурността и икономическата устойчивост на САЩ, и от Института за глобална промяна "Тони Блеър".

Тони Блеър е председател на международния съвет на JPMorgan, който съветва фирмата по стратегия и геополитика.