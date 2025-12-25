MH-65 Dolphin: Най-готиният хеликоптер, за който никога не сте чували

MH-65 Dolphin е основният хеликоптер на Американската брегова охрана, най-разпознаваемата платформа в службата. Използван постоянно в спасителни мисии, морско патрулиране и борба с наркотиците, MH-65 е компактен, бърз и отличителен – с червено-бяло-синята си окраска, която се отличава рязко от скучните цветове на другите военни хеликоптери. И макар MH-65 да не е бляскава машина, той е перфектно оптимизиран за мисиите на Бреговата охрана.

В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век бреговата охрана се нуждаеше от подмяна на старещата си флотилия от HH-53 Seaguards. Новият хеликоптер трябваше да може да реагира на къси разстояния, да е съвместим с корабите и да е с висока надеждност в сурови морски условия, пише Харисън Кас, старши писател по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

След първоначален преглед Бреговата охрана избра военна версия на Eurocopter AS365 Dauphin, която влезе в експлоатация в САЩ през 1985 г. като MH-65 Dolphin. За разлика от хеликоптерите на армията или флота, MH-65 никога не е бил проектиран за бойни действия, а за скорост, отзивчивост и прецизност.

MH-65 разполага с два двигателя – важна резервна функция за въздухоплавателно средство, което прекарва толкова много време в операции над вода. Компактният размер на корпуса позволява работа от катери, малки палуби и предни оперативни бази. Платформата е оборудвана с спасителен лебедок, съвместимост с нощно виждане и усъвършенствана навигация и метеорологичен радар, необходими за работа в суровите условия, в които често се налага да работи бреговата охрана.

За хеликоптер с размерите на MH-65, той е забележително бърз. Освен това е много стабилен при зависване, което е от решаващо значение за операции с лебедок в тежки условия. MH-65 предлага и отлично управление на ниска височина, което е идеално за операции по крайбрежието, като позволява прецизно маневриране в близост до кораби, скали, градски среди – навсякъде, където е необходима бреговата охрана. И както бе споменато, дизайнът с два двигателя предлага резервираност в случаи на отказ на двигател, натрупване на лед или силен вятър. По същество платформата е оптимизирана за къси, интензивни излитания, а не за дълги полети.

MH-65 е спасил безброй животи

Бреговата охрана разчита в голяма степен на MH-65 за наблюдение на крайбрежието, сигурност на пристанищата и реагиране при бедствия. Но основната му мисия е търсене и спасяване, където MH-65 се изпраща за потънали кораби, медицинска евакуация и моряци в беда. Платформата може да разгърне спасител-плувец чрез лебедка и може да работи при лоша видимост, високи вълни или тежки метеорологични условия.

MH-65 се използва периодично и за правоприлагане и пресичане, често в сътрудничество с катерите на бреговата охрана. Понякога MH-65 е въоръжен и може да се използва за предупредителни изстрели или за изстрели с цел обезвреждане. За да бъдем ясни, MH-65 не е военна платформа и би се представил зле, ако целите му могат да отвърнат на огъня.

Откакто е влязъл в експлоатация преди 40 години, флотът MH-65 е претърпял множество модернизации. Двигателите са подобрени, авиониката е модернизирана, системите за управление на полета са актуализирани. Тези модернизации са удължили експлоатационния живот на платформата, като същевременно са подобрили надеждността и са намалили тежестта на поддръжката. А модернизациите, които наблягат на поддържането, а не на подмяната, подсказват за ограничената фискална реалност на Бреговата охрана.

MH-65 не е впечатляващ, но е сред най-полезните и успешни самолети в експлоатация в САЩ. Повече от 40 години след въвеждането му, той все още се използва, не заради технологичната си усъвършенстваност, а заради съвместимостта си с мисията си: спасяване на човешки живот и опазване на американските брегове.