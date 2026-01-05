Наложиха най-солената глоба за превишена скорост в света - 246 200 евро, ето къде

Шофьор е заснет от камера за скорост в Швейцария, докато се движи със 137 км/ч в своето Ferrari Testarossa в зона с ограничение от 80 км/ч. Изглежда като налаагне на поредната глоба, но се превърна в исторически случай. Според Книгата на рекордите на Гинес това е най-високата санкция за превишена скорост, издавана някога.

В Швеййцария глобите не са с фиксирана сума: те се изчисляват въз основа на доходите и имуществото на нарушителя. А когато водачът разполага със значителни финансови ресурси, сметката може да бъде огромна.

Главният герой в тази история е шофирал с 57 км/ч над ограничението на скоростта, когато е бил заснет от камера. Резултатът е извънредно нарушение на правилата за движение и глоба от 246 200 евро.

Съдът, разглеждащ делото, обоснова размера на глобата, като отбеляза, че нетното състояние на нарушителя е около 19,3 милиона евро. Предвид това, швейцарската съдебна система решава да приложи закона с пълна сила. Резултатът е рекордна глоба, която влезе в Книгата на рекордите на Гинес като най-високата глоба за превишена скорост в света .

Шофьорът на Ferrari Testarossa не само е превишил значително ограничението на скоростта, но е и рецидивист. Той вече е бил наказван за подобни нарушения в страната, нещо, което се приема много сериозно в Швейцария и води до още по-сурови наказания.