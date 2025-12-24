САЩ отказват визи на бивш еврокомисар и още четирима души заради цензура

Държавният департамент на САЩ обяви, че ще откаже визи на бивш еврокомисар и още четирима души, като ги обвинява, че се опитват да „принудят“ американските социални мрежи да цензурират мнения, с които не са съгласни.

„Тези радикални активисти и оръжия на НПО са насърчили репресиите на чужди държави в областта на цензурата, като във всеки случай са се насочили срещу американски оратори и американски компании“, се казва в изявление на Държавния департамент, с което се обявяват санкциите.

Мярката е насочена срещу Тиери Бретон, бившия главен регулатор в областта на технологиите в Европейската комисия, който често влизаше в конфликт с технологични магнати като Илон Мъск относно задълженията им да спазват правилата на ЕС, предаде АФП.

Бретон беше описан от Държавния департамент като „мозъкът“ на Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) на ЕС, който налага модерация на съдържанието и други стандарти на големите социални медийни платформи.

DSA се превърна в горчива точка за обединение на американските консерватори, които го виждат като оръжие за цензура срещу десните идеи в Европа и извън нея. ЕС категорично отрича това обвинение.

DSA постановява, че големите платформи трябва да обясняват решенията си за модерация на съдържанието, да осигуряват прозрачност за потребителите и да гарантират, че изследователите могат да извършват съществена работа, като например да разберат доколко децата са изложени на опасно съдържание. | БГНЕС