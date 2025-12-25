Европа и Украйна започнаха доста добре да печелят време с Путин, а и с Белия дом, казва експертката Констанце Щелценмюлер. Но как го използваме, пита тя и предупреждава, че САЩ не са съюзник на Украйна, а само посредник.

Германската политоложка Констанце Щелценмюлер е експерт по САЩ и Европа в аналитичния център "Брукингс институт" във Вашингтон. Интервюто е пред "Дойче Веле".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надяваше да сключи споразумение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна до Коледа. В Маями се проведоха преговори с представители на Москва и Киев. Какви са шансовете?

Констанце Щелценмюлер: Според мен, съдейки по това, което чухме от Путин на неговата годишна пресконференция, а също и по думите на неговия съветник Ушаков след преговорите в Маями, все още сме доста далеч от това . Путин заяви, че Русия има абсолютна военно-стратегическо преимущество на бойното поле. А предложенията, обсъждани и изтъквани от украинците, според руските източници, са доста неконструктивни.

В новините от Маями се казва, че е постигнат известен напредък по въпроса за гаранциите за сигурност на Украйна. Не знаем какво означава това. По-рано се говореше за гаранции за Украйна, сравними с член 5 на НАТО. Считате ли такова нещо за вероятно, имайки предвид, че Русия е против членството на Украйна в НАТО? Защо Русия трябва да се съгласи на гаранции, сравними с това?

Или се предоставят гаранции за сигурност на принципа на член 5, или не. Няма среден вариант. Мисля, че всичко, което може да е убедително поне донякъде от страна на САЩ , е надеждното обещание, че Америка ще се притече на помощ, да речем, на европейските сили за сигурност в Украйна . Помощта може да приема различни форми. Американците продължават да предоставят на Европа ядрен чадър. Те продължават да предоставят на Европа, а оттам и на Украйна, спътниково разузнаване и т.н. Мисля, че гаранциите за сигурност ще бъдат убедителни само ако става дума за реална военна подкрепа. В момента ми е трудно да повярвам в това.

Доналд Тръмп се позиционира като посредник във войната на Русия срещу Украйна, а не като партньор на Украйна, както например европейците. А в Европа, включително в Германия, в медиите и сред политиците се разпространява мнението, че Тръмп всъщност е на страната на Русия. Някои не са съгласни с това. Вие какво мислите?

Не бих казала, че Тръмп като цяло подкрепя Русия, но той се колебае между подкрепата за Украйна и подкрепата за позицията на Русия. А след това отстъпва към тази така наречена позиция на посредник, което изобщо не допринася за укрепването на доверието в западната подкрепа за Украйна.

Според проучванията повечето американци все още искат САЩ да подкрепят Украйна. Подкрепата за Украйна е налице и в американската политика, както сред демократите, така и сред републиканците, т.е. в партията на самия Тръмп. Колко голям е политическият риск за Доналд Тръмп, ако спре да подкрепя Украйна?

Преди около седмица Стратегията за националната сигурност гарантира , че Пентагонът няма да може да изтегли войските си от Европа и т.н. От тези действия става ясно, че значителна подкрепа се запазва не само сред американската общественост, но и сред американските политици. Но ако въпросът е какво може да повлияе на популярността на Тръмп, лично аз не мисля, че това е Украйна. Мисля, че в момента той се бори с други проблеми, които са свързани по-скоро с вътрешната политика, а не с външната.

Френският президент Еманюел Макрон иска да разговаря отново директно с руския президент Владимир Путин. По-рано той вече е разговарял с него по телефона. Сега вероятно ще се срещнат лично. Не е сигурно все още, но как мислите, добра идея ли е това? Може ли да доведе до някакви резултати? И защо Макрон, а не Мерц?

Предполагам, че Макрон координира действията си с другите европейски сили и с Белия дом. По-важният момент, който бих искала да отбележа тук, е, че европейците и украинците започнаха да печелят време доста добре. Мисля, че повечето от нас знаят, че точно това правим. Печелим време с Путин. Печелим време с Белия дом. По-важният въпрос е как използваме това време. Използваме ли го за подобряване на нашата отбранителна система, за въвеждане в експлоатация на важни отбранителни и възпиращи системи, за стартиране на производство на оръжие в Украйна или за Украйна. Мисля, че след публикуването на Стратегията за национална сигурност на САЩ разбрахме , че сроковете, необходими за да станем по-малко уязвими на принуда, включително от страна на администрацията на Тръмп, вече са много по-кратки.