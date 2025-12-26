Блокадите на фермерите остават в цяла Гърция, като хиляди трактори са струпани по магистралите, докато производителите се подготвят за критични решения относно ескалацията на протестите си.

Както посочват, "те не са получили конкретни гаранции от правителството“ за удовлетворяване на исканията си.

Следващата решителна среща е утре, събота, в 12:30 ч., на блокадата на Никея.

"Тази среща е предвестник на общонационалната среща, която се очаква да се проведе до неделя“, казват фермерите, подчертавайки, че там ще се реши дали и как ще ескалират протестите.

Според фермери, приблизително 3000 трактора са паркирани на магистрала E65, но движението не е нарушено, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

"Превозните средства преминават нормално“, подчертават фермерите, тъй като по всички републикански пътища са отворени една или две ленти за движение, което позволява безпроблемно движение на превозните средства.

Въпреки присъствието си по улиците, фермерите прекараха празниците на контролно-пропускателните пунктове, организирайки импровизирани коледни партита. Те запалиха огньове и заедно със семействата си празнуваха по магистралите, изпращайки послание за решителност.

Земеделските производители и животновъдите в Северна Гърция вземат решения за хода на протестите си след Коледа.

Според техни представители от Малгара разглежданото предложение е за затваряне на пътните такси по маршрута до Атина, утре в събота (27/12) в 12:00 часа. Утре по обяд фермери и животновъди ще се срещнат в Трилофос, Солун, Дервени, Кердилия и Нисели, докато производителите на Халкидона заявяват, че ще продължат със затварянето на кръстовището на стария национален път Солун - Едеса утре от 15:00 до 16:00 часа и за два до три часа.

Относно митническите пунктове Екзохи и Промахонас, на границата с България, представители на производителите, разположени в Екзохи, посочват, че обмислят възможността за безсрочни блокади и ще се срещнат следобед. Утре по обяд участниците в блокадата на Промахонас ще определят позицията си.

Относно митническите пунктове Евзоне и Ники, на границата със Северна Македония, според фермерите от блокадата в Евзоне, решенията са взети след комуникация с координацията на цялата страна и утре в 12:00 часа митническият пункт ще бъде затворен както за камиони, така и за автомобили. Продължителността на блокадите ще бъде определена по-късно. В митническия пункт Ники решенията ще бъдат взети следобед.

Тогава ще се срещнат и земеделските производители и животновъдите от Западна Македония, които заявяват, че възнамеряват да продължат протестите си.

В Източна Македония и Тракия всички превозни средства се движат нормално на кръстовището Орменио и митницата Кипони, двата пункта в префектура Еврос, където тракторите остават подредени като част от продължаващите селскостопански мобилизации.

Членовете на земеделските асоциации на префектурата, които обявиха временното отваряне на блокадите на тези пунктове с оглед на Коледа, ще решат по време на своите събрания утре за продължаването и формата на следващите си мобилизации.

За Нова Година магистралите и граничните пунктове ще бъдат отново отворени, обявиха фермерите и няма да се създават пречки за пътуващите.