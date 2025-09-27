Силяновска-Давкова: Искането за конституционни промени няма нищо общо с Копенхагенските критерии

Пътят ни към Брюксел прилича на маратон, маратон, за който понякога си мисля, че бихме могли да се запитаме „чакаме ли Годо“. Започнахме нашия маратон през 2005 г., когато ни беше предоставен статут на страна кандидатка. Днес често се използва фразата, че Европа е недовършена симфония без Западните Балкани, а интересът към региона нарасна преди три години, когато, за съжаление, започна войната в Украйна, каза президентът Гордана Силяновска-Давкова пред студенти от Колумбийския университет в Ню Йорк, където изнесе лекция в рамките на Световния форум на лидерите, предаде МИА.

„Ние, хората от Балканите, винаги сме се смятали за европейци, защото винаги сме били географски, исторически и особено културно част от Европа. Сега процесът на разширяване отново е в дневния ред на ЕС, но не заради по-голям Съюз, а заради стабилността, сигурността. И това е добър шанс да бъдем в дневния ред за не знам кой път и да се възползваме от инерцията. Но през последните 30 години многократно сме се опитвали да се възползваме от инерцията и резултатът е 36 изменения в нашата Конституция”, подчерта Силяновска-Давкова.

Тя посочи опита на балтийските страни, които в процеса на европейска интеграция получиха най-голяма подкрепа от своите съседи - скандинавските страни - и станаха членове, за разлика от страните от Западните Балкани, където се появи ветото - членовете на ЕС използваха статута си на защитени членове на семейството, за да предотвратят напредъка на съседите си към Брюксел.

„ЕС трябва да преосмисли позицията си, защото дори ЕС е в криза днес. Преди това беше синоним на демокрация, на върховенство на закона, но днес не е така. Днес сме изправени пред криза на лидерството. Може би отношенията между членовете на ЕС и страните кандидатки като нас са погрешни, защото това е просто отношение „слушай и прави“, защото вие сте тези, които искат да се присъединят към нас. Правилата са ясни, отлични са, известни са като Копенхагенските критерии, но ветото не е част от Копенхагенските критерии”, каза още македонският президент.