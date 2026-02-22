Потоп в Турция и Гърция: Марица скъса дига в гръцко, заплашва да наводни Одрин

Големи наводнения е причинила Марица в района между градовете Дидимотихо и Софли, съобщават гръцки медии. Те излъчват обширни репортажи, в които се вижда как нивите плуват, а от дърветата се виждат само короните. Причината е в големите води от Марица, в резултат на което се е скъсала дига в равнината Корнофолия и водата се е разляла. Реката от България преминава в Турция, а след това навлиза в Североизточна Гърция, за да се влее в Бяло море. Делтата е близо до Александруполис.

В община Суфли хората са изключително загрижени от наводнените площи. По думите им над 20 000 декара са потопени.

Изтъква се, че нивото на реката се покачило в резултат на обилните дъждове в България и от снеготопенето.

Обширни земеделски площи край Одрин са наводнени поради повишаването на оттока на реките Марица и Тунджа, които извират от България и протичат през Одрин, съобщи БТА.

Реките Марица и Тунджа преляха от коритото си и наводниха земеделските площи поради падналите обилни валежи и контролираното изпускане на водата от язовирите в България, се посочва в съобщение на турската Областна дирекция на държавнните водоснабдителните предприята (DSİ) в Одрин. Екипи на дирекцията са мобилизирани за работа 24 часа в денонощието в районите, където рискът от наводнения продължава.

Повишаването на оттока на Марица и Тунджа в началото на седмицата предизвика наводнения на места край Одрин – при исторически мостове в града и в района Сарайичи, където се провеждат традиционните мазни борби Къркпънар. Движението на превозни средства и пешеходци по старинните мостове бе временно преустановено. Нивата на водата постепенно бяха започнали да спадат, но обилните валежи и контролираните изпускания от язовирите в България отново повишиха оттока на реките.

Оттокът на река Тунджа, който през летните месеци е около 2 кубически метра в секунда, се е повишил до 212 кубически метра в секунда. Към момента превозни средства отново не могат да се придвижват по мостовете в град Одрин, както и по някои залети от преливането на реката селски пътища, като същевременно е издаден и червен код за опасност от наводнения край Тунджа. Усилията за предотврятяване на навлизането на водите на Тунджа в селищата по поречието на реката продължават.

Критично е нивото и на оттока на река Марица, в която Тунджа се влива и за която е издаден оранжев код за предупреждение. Наводнения край Марица са причинени при село Боснакьой, където има обширни лозови насаждения.

Риск от преливане на реката има край села южно от Одрин, а жилищните райони в централната част на Одрин не са застрашени.

Областната дирекция на държавните водоснабдителни предприятия съобщи са засилени предпазни мерки. Според съобщение на Дирекцията екипите, щателно извършващи почистващи и укрепителни дейности в коритото на река Тунджа, следят нивата на водата непрекъснато и взимат необходимите предпазни мерки в рисковите точки.

Екипи извършват изпомпване на водата в градовете Кюплю и Субашъ, както и в село Кадъдондурма, в района на река Марица.

От Дирекцията съобщиха, че наводненията край селата Дегирменйени и Гьолбаба край Тунджа, които блокираха пътното трасе, вече са овладени.