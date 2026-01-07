IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Венецуела ще прехвърли 30 до 50 млн. барела петрол на САЩ

"Парите ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и САЩ"

07.01.2026 | 18:45 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, съобщи американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс.

"Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра.
(БТА)

 

Венецуела петрол Доналд Тръмп
