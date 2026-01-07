Тръмп: Венецуела ще прехвърли 30 до 50 млн. барела петрол на САЩ

Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, съобщи американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс.

"Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра.

