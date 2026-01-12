IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Кадиров е тежко болен, търсят му заместник

Главата на Чечения е с бъбречна недостатъчност и е настанен в болница

12.01.2026 | 11:42 ч. 54
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Главата на Чечения е сериозно болен. Кремъл в момента му търси наследник. Рамзан Кадиров, чиито бъбреци са отказали, се намира в собствената си болница в Чечения. За това съобщава "Укринформ“, като се позовава на източници от Главното разузнавателно управление към МО на Украйна.

Кадиров се подлага на диализа, а лекарите не дават никакви прогнози.

При Кадиров са се събрали членове на семейния клан, включително и от други страни.

Свързани статии

Междувременно, поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, се активизира процесът по определяне на кандидат за поста на нов лидер на републиката. Най-удобните за Кремъл фигури, т.е. най-вероятните кандидати, са ръководителят на чеченското правителство Магомед Даудов, командирът на специалния отряд "Ахмат“ Апти Алаудинов и по-големият син на Рамзан Кадиров, 20-годишният регионален председател на Руското движение на децата и младежта Ахмат Кадиров.

Както беше съобщено по-рано, ръководителят на Чечения Рамзан Кадиров е назначил своя 20-годишен син Ахмат на длъжността изпълняващ длъжността заместник-председател на правителството на републиката, като той запазва и поста министър на спорта.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кадиров тежко болен търсят заместник
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem