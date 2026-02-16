AI ще даде абсолютна власт на едрия капитал?

Отношенията между САЩ и Иран не бяха сред най-коментариите теми на iFX EXPO 2026, макар и да е една от най-значимите геополитически ситуации. Ако се стигне до военен конфликт, очаквам цените да скочат с порядък между 7% и 10%. Има една линия, която се изпуска от анализаторите – събитията във Венецуела и Иран не са случайни, една смяна на режима в Иран би била положителна за страната. Това каза Янко Христов, ръководител "Бизнес развитие и продажби" в Alaric Securities, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

„При задълбочаващо се геополитическо напрежение се търсят ценни метали и по-сигурни активи“, коментира гостът. При тях виждаме голяма волатилност. Ръстът, който видяхме там, беше много сериозен и нямаше как да продължи по този начин. Видяхме корекция на пазара, но сега можем да очакваме по-умерен ръст. При златото фундаментът е по-силен от среброто. От друга страна, компаниите от отбранителния сектор също могат да отбележат ръст.

Според събеседника отливът на активи от криптопазарите от гледна точка на големите фондове е една от големите тенденции през последните две години. Очакванията за сектора са сиви, тъй като индустрията е зависима от цената на биткойн, чиято цена спада значително.

Американската и глобалната икономика разчита много на потенциалния растеж, който AI ще донесе. Това е важно да се отбележи. От друга страна, подобен ръст трябва да бъде обезпечен с енергия, което към момента все още не се е осъществило. Разбира се, възниква въпросът колко ще е скъпа тази енергия. „В момента много от големите компании и корпорации не са структурирани така, че базата им данни да се налива лесно в подобни модели. Просто не са били проектирани с такава цел първоначално“, обясни Христов.

Нещо, което масата хора неглижират, е, че в момента имаме повече от всякога на сила и власт в хората с капитал. Той допълни, че те влагат капитала си в трансформацията към изкуствен интелект, което в бъдеще ще ги направи още по-влиятелни. Самозабравата на технологичния елит носи рискове за обществото. За тези хора няма значение дали къщата им ще бъде почиствана от човек, или робот. Универсалният базов доход изглежда неизбежен.

„Дубай се затвърждава като финансов център. Дългосрочно Саудитска Арабия има най-голямо желание това да се промени и страната да се превърне в конкуренция на Дубай“, отбеляза Христов. Това може да стане с отваряне на капиталовите им пазари. Например, преди няколко месеца Рияд направиха така, че всяко физическо лице да може да инвестира на пазарите им. За момента няма перспектива Дубай да бъде изместен.

Около 80% от най-големите хедж фондове в глобален мащаб имат физически офиси в Дубай. Много хора предпочитат да работят там, защото данъците са 0%. Пакетите и възможностите за чужденци са много добри, което показва, че управлението на страната успешно привлича човешки и финансов капитал. Това ще продължава да се случва.

„Капитали от цял свят отиват в Дубай и те правят всичко възможно да се възползват от това“, категоричен е гостът. Пазарите в региона се развиват бързо, все повече нови компании се отварят. Разбира се, това идва с подкрепа от правителствата.

