Кадиров назначи 20-годишния си син Ахмат за вицепремиер

Чеченският лидер Рамзан Кадиров заяви вчера, че е назначил своя 20-годишен син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността заместник министър-председател на републиката. Това предаде MoscowTimes.

Кадиров-младши ще запази поста си на министър на физическата култура и спорта на Чечения – длъжност, която зае през 2024 г. на 18-годишна възраст. Той също така изпълнява функциите на министър по въпросите на младежта в региона от зимата на 2024 г.

Кадиров съобщи още, че е назначил Ахмед Дудаев – министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията на Чечения – за изпълняващ длъжността заместник министър-председател.

Назначаването на Ахмат не е първият случай, в който Рамзан Кадиров издига едно от децата си на официален пост.

По-малкият брат на Ахмат – Адам Кадиров, на 18 години – е заемал най-малко 7 официални длъжности през последните две години. Първоначално той беше назначен за ръководител на охраната на баща си през 2023 г. – същата година, в която доби печална известност, след като нападна тийнейджър-затворник, обвинен в изгаряне на Корана.

Рамзан Кадиров, на 49 години, управлява Чечения с от 2007 г. в замяна на лоялност към Кремъл. Медии в изгнание са документирали разточителния начин на живот на семейството, включително автопаркове от луксозни автомобили, скъпи часовници и пищни сватби.

Последното повишение на Ахмат Кадиров идва на фона на подновени спекулации относно здравословното състояние на баща му.

Новинарският сайт „Новая газета Европа“ съобщи през 2024 г., че Кадиров страда от сериозно заболяване, възможно панкреатична некроза, като се твърди, че пиар специалисти на Кремъл са работили за прикриване на състоянието му.

Миналата седмица изданието съобщи, позовавайки се на неидентифициран източник, близък до чеченския лидер, че Кадиров е бил спешно хоспитализиран в Москва в навечерието на годишното заседание на Държавния съвет, председателствано от президента Владимир Путин на 25 декември.

„Едва са го съживили в Москва, след което се е върнал у дома. Оттогава не се е появявал публично“, цитира „Новая газета“ своя източник.

Кадиров отхвърли съобщенията за влошено здравословно състояние.

В събота в официалния му Telegram канал беше публикуван видеоматериал, показващ го на откриването на ислямско училище. В кадрите Кадиров не говори и се вижда, че използва бастун. /Фокус