X не работи: Социалната платформа на Мъск се срина в цял свят

X (бивш Twitter) се срина за хиляди потребители този следобед. Според Down Detector, проблемите със социалната медийна платформа на Илон Мъск са започнали около 13:30 GMT и засягат потребителите по целия свят.

Досега в Обединеното кралство са регистрирани над 10 хиляди проблема, докато в САЩ са регистрирани над 42 хиляди. Въпреки че причината за прекъсването остава неясна, повече от половината (57%) от сигналите са свързани с приложението X.

Междувременно 20% от проблемите са свързани с емисията или времевата линия, докато 17% казват, че имат затруднения с уебсайта.

На уебсайта на X туитовете също не се зареждат, а съобщението за грешка гласи: "Нещо се обърка. Опитайте да презаредите".

Въпреки че причината за прекъсването остава неясна, въз основа на прекъсвания в миналото, то може да е свързано с планирана поддръжка от Cloudflare – мрежата, на която работи X.

С прекъсването на X, много потребители се стичаха към конкурентното приложение на Meta, Threads, за да обсъдят прекъсването.

"Само на мен ли ми се струва или X отново е прекъсвал?“, попита един потребител.

Това не е първият път, когато X се срива през последните месеци, въпреки че остава неясно дали последните проблеми са свързани с Cloudflare.

Прекъсването идва само два месеца след като X се срина два пъти, след многократни прекъсвания на Cloudflare.

На 5 декември Cloudflare претърпя масивен срив, което извади десетки големи уебсайтове от мрежата.

Сред засегнатите бяха Zoom, Canva, Discord, LinkedIn, Deliveroo, Substack, Shopify, Coinbase и Vinted.

Това бележи втория прекъсване за по-малко от месец за Cloudflare, която захранва интернет заявките за милиони уебсайтове.

Малко след това Cloudflare призна в публикация в блога си, че мрежата ѝ е започнала "да изпитва значителни сривове при доставянето на основния мрежов трафик“.

Компанията от Силициевата долина е основата на приблизително една пета от всички уебсайтове в света.

Ричард Форд, главен технически директор на Integrity360, каза, че епизодът от петък подчертава каква голяма част от интернет сега зависи от шепа доставчици на инфраструктура.

"За бизнеса днес е зов за събуждане. Да се ​​разчита изцяло на един доставчик за критична инфраструктура е крехка стратегия", споделя експертът.

"Днешното смущение подчертава нещо, за което много от нас в киберсигурността и технологиите отдавна предупреждават – с нарастването на сложния интернет, шепа доставчици на инфраструктура в крайна сметка получават неочаквано голяма власт над неговото функциониране", добавя Форд.

"Cloudflare е в основата на това, предоставяйки CDN, проксиране, маршрутизиране, DNS и кеширане, така че уебсайтовете да могат да останат бързи, сигурни и устойчиви при натоварване. Когато доставчик като този се провали, независимо дали поради вътрешна грешка, промяна в конфигурацията или външна атака, ефектът от домино засяга много повече от само няколко сайта. Това, което се усеща като едно прекъсване за потребител, всъщност е системен срив, засягащ потоците на трафик в много несвързани организации", споделя експертът.