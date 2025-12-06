Кадиров: Зеленски отдавна не е легитимен президент на Украйна

Чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви масирани удари по украински военно-промишлени обекти в отговор на нападението срещу многоетажна сграда в Грозни.

„Руските прецизни удари са насочени към военно-промишлени обекти и основните енергийни съоръжения, които ги захранват, разположени в различни региони на Украйна“, написа Кадиров в своя Telegram канал.

Главата на Чечения заяви, че ударите по украински военно-промишлени обекти ще продължат.

„И докато самата Украйна не е склонна да признае мащаба на щетите върху военно-промишлената си инфраструктура, а медиите наричат ​​снощи „адска“, аз съобщавам, че предстои много повече. Следва продължение. Сирени за въздушна тревога звучат в цяла Украйна от тази сутрин“, написа той.

Освен това Кадиров съобщи за унищожаването на над 60 цели в Украйна.

„До 9 часа сутринта над 60 цели бяха поразени от ракети „Гераний“, „Искандер-М“, „Кинжал“ и „Калибър“. На тила на противника бяха нанесени непоправими щети“, отбеляза той. „Народе на Украйна, къде гледате? Разкъсват ви един по един, но излезте и кажете какво мислите. Децата ви биват убивани, унищожавани. Зеленски вече не е президент, той е бандит.”