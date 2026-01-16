IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зимата взе първите си жертви в Румъния

Идва нова порция сибирски студ

16.01.2026 | 13:20 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Сибирски студ се задава към Румъния, предупреждават от Националната метеорологична администрация. Нова порция сняг, лед и вятър ще обхванат страната през почивните дни.

Рано тази сутрин Букурещ осъмна с нова бяла пелена, а термометрите в румънската столица отчитаха минус 10 градуса. Пред някои от хипермаркетите са поставени табели с предупреждение за падащ сняг и шушулки. 

Жълт код за опасно време е обявен в Северна и Източна Молдова, където се очакват температури между минус 19 и минус 8 градуса по Целзий. Студено ще бъде и в Добруджа, Мунтения и част от Олтения.

През изминалите дни студът в Румъния взе и първите си жертви. 65-годишен мъж от Тимишоара почина от хипотермия до психично болната си съпруга, предават местните медии. 36-годишна жена в Търгу Муреш почина след измръзване.

Увеличава се и броят на бездомните хора, търсещи помощ. Местните власти в Букурещ предлагат заслон в приютите и раздават одеяла, храна и горещ чай на онези, които отказват настаняване.
(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)

Румъния сибирски студ зима жертви
