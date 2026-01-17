Тръмп посече 8 европейски държави с мита заради Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Обединеното кралство и европейските страни ще се изправят пред нови мита върху износа, освен ако не бъде постигната сделка за закупуването на Гренландия.

В публикация на своята платформа TruthSocial, Тръмп заяви, че митата ще започнат от 10%, преди да се увеличат до 25% през юни.

"Субсидирахме Дания и всички страни от Европейския съюз, както и други, в продължение на много години, като не им начисляваме мита или други форми на възнаграждение. Сега, след векове, е време Дания да се отплати – световният мир е заложен на карта! Китай и Русия искат Гренландия и Дания не може да направи нищо по въпроса. В момента те имат два кучешки впряга за защита, единият е добавен наскоро. Само Съединените американски щати, под ръководството на президента Доналд Дж. Тръмп, могат да играят в тази игра и то много успешно! Никой няма да докосне това свещено парче земя, особено след като националната сигурност на Съединените щати и на света като цяло е заложена на карта. Освен всичко останало, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия са пътували до Гренландия с неизвестни цели. Това е много опасна ситуация за безопасността, сигурността и оцеляването на нашата планета. Тези държави, които играят тази много опасна игра, са поставили ниво на риск, което не е издържано или устойчиво. Следователно е наложително, за да се защити световният мир и сигурност, да се предприемат строги мерки, така че тази потенциално опасна ситуация да приключи бързо и без съмнение. От 1 февруари 2026 г. всички гореспоменати държави (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия) ще бъдат облагани с 10% мито върху всички стоки, изпратени до Съединените американски щати. На 1 юни 2026 г. митото ще бъде увеличено на 25%. Това мито ще бъде дължимо и платимо, докато не бъде постигната сделка за пълното и цялостно закупуване на Гренландия."

Преди седмици Доналд Тръмп засили риториката си към ледения остров, който "трябва да има на всяка цена" заради "стратегическото му значение", редица евролидери търсеха начин, с който да усмирят републиканеца и притесненията му за присъствието на Русия и Китай в региона.

Усилия в тази посока полага британският премиер Киър Стармър, който е почнал да води преговори за разполагане на натовски военни в Гренландия. Очевидно той е пожънал успех, след като в четвъртък в столицата Нуук пристигнаха европейски войници от Франция като част от разузнавателна мисия.

В мисията участват още Германия, Швеция, Норвегия, Финландия, Естония, Нидерландия и Великобритания. От германското военно министерство посочиха, че са изпратили разузнавателен екип от 13 души, които ще останат в Гренландия до неделя. Вероятно броят и на останалите военни групи от европейските страни е подобен, тъй като френският посланик по въпросите на полярните региони Оливие Поавр д'Арвор посочи, че 15 от техните военни са в Нуук.

Париж даде сигнал, че това е само началото на мисията. Президентът Еманюел Макрон увери, че Франция скоро ще прати още "сухопътни, въздушни и морски" сили.

Разполагането на европейски военни в Гренландия явно съвсем не е достатъчно за Вашингтон. "Не мисля, че войските в Европа влияят на процеса на вземане на решения от президента или на целта му за придобиване на Гренландия", заяви говорителката на Белия дом Каролин Левит.

Териториалните претенции на Тръмп за Гренландия, освен че предизвикаха възмущение в Европа, учудиха дори Москва. В петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "ситуацията е необичайна, дори необикновена от гледна точка на международното право". Той добави, че Русия, "заедно с останалата част от света наблюдава как ще се развият нещата".