IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Не одобряваш плана на Тръмп за Гренландия - налагат ти мито

Президентът на САЩ с нова политическа иновация

16.01.2026 | 18:45 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напът да въведе нова политическа иновация при формите на натиск.

Той заяви, че може да наложи търговски мита на държави, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания. Която пък е съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на държави, ако не подкрепят Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом. 

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доналд тръмп гренландия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem