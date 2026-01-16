Не одобряваш плана на Тръмп за Гренландия - налагат ти мито

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е напът да въведе нова политическа иновация при формите на натиск.

Той заяви, че може да наложи търговски мита на държави, които не подкрепят плановете му да придобие Гренландия, част от територията на Дания. Която пък е съюзник в НАТО.

„Може да наложа мита на държави, ако не подкрепят Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръгла маса по въпросите на здравеопазването в Белия дом.