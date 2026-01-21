IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп: Бог се гордее с мен

Това беше една от най-великите години, коментира той президенството си

21.01.2026 | 13:00 ч. 4
Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си президентски мандат, предадоха световните агенции.

"Мисля, че Бог много се гордее със свършената от мен работа", каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

"Това се отнася и до религията. Вие знаете, ние защитаваме много хора, които ги убиват: християни, евреи. Защитавам много хора, които друг президент не би защитил", изтъкна американският лидер.

"Мисля, че много хора се гордеят много със свършената от нас работа (. . .) Това беше една от най-великите години. Даже някои хора, които подсъзнателно не ме обичат, казват, че е била невероятна година", каза още Тръмп. /БТА

