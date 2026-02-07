IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

"Непланирана военна дейност" затвори полското въздушно пространство

В нея участват самолети на НАТО

07.02.2026 | 09:00 ч. Обновена: 07.02.2026 | 09:23 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Въздушното пространство над летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша бе затворено преди няколко часа поради "непланирана военна дейност", предаде Ройтерс, позовавайки се на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) и полската служба за аеронавигационно обслужване (ПАНСА). 

Летищата в Люблин и Жешов в Полша са недостъпни поради военна дейност, свързана с осигуряването на сигурността на страната, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) в известие до пилотите, публикувано и на уебсайта на американската служба. 

ПАНСА съобщи, че летищата в Люблин и Жешов са спрели временно работа, за се осигури свободно функциониране на военната авиация. 

Свързани статии

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24) съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района. 

Летищата в Жешов и Люблин в Източна Полша преустановиха временно дейността си през миналия месец, като посочиха като причина за това рутинни операция и подчертаха, че не е имало заплаха за полското въздушно пространство, пише БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полша въздушно пространство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem