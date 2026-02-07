Симулация: Русия би постигнала "повечето от целите си" за няколко дни, ако нахлуе в страна от НАТО

Нова военна симулация, която показва нахлуване на Русия в Литва, позовавайки се на хуманитарна криза в Калининград, показа, че Москва ще постигне „повечето от целите си“ само за няколко дни, докато съюзниците от НАТО ще се поколебаят да се намесят.

Учението, проведено от вестник Die Welt и Германския център за военни игри към Университета "Хелмут-Шмит" към Германските въоръжени сили, представи сценарий, в който Кремъл ще се позове на фалшива "хуманитарна криза" в Калининград, за да окупира литовския град Мариямполе в южната част на страната, стратегическа точка на пътя, свързващ руския анклав с територията на Беларус.

Въображаемият сценарий ще се осъществи през октомври 2026 г. и ще се развие в ситуация, в която Съединените щати вече не поемат ролята на водещи операции на НАТО, а други държави се колебаят да отговорят със сила - ситуация, която ще позволи на Русия да доминира над противника си само за няколко дни, използвайки първоначална сила от само 15 000 войници.

"Руснаците постигнаха повечето от целите си, без да преместят много от собствените си части", каза Бартломей Кот, анализатор по сигурността, който играеше ролята на полския министър-председател по време на учението, пред Wall Street Journal. "Това, което симулацията ми показа, е, че след като се сблъскаме с наратива за ескалация от Русия, ние сме вкоренили в мисленето си идеята, че ние сме тези, които трябва да отстъпят."

САЩ не се намесват, Германия се колебае, а Полша остава в отбрана - сценарият на поражение в Литва

Няколко основни европейски пътя се пресичат в Мариямполе. ЕС и Украйна използват магистралата Виа Балтика, за да достигнат до балтийските държави през Полша, докато транзитният маршрут, свързващ Беларус с Калининград, също минава оттам, който Литва е задължена да поддържа отворен за движение от Русия съгласно условията на по-стар договор.

В тази симулация Русия интерпретира нахлуването в Литва и окупацията на град Мариямполе като хуманитарна мисия. Съединените щати отказват да се позоват на член 5 от НАТО, който изисква от всички членове на алианса да се намесят в защита на друга държава членка, подложена на нападение. Германия се поколеба да отговори на атаката, а бригадата ѝ в Литва не меси, след като Русия използва дронове, за да минира райони близо до военна база, използвана от войските на НАТО, според резултатите от симулацията.

В същото време Полша мобилизира войските си, но в крайна сметка реши да не ги изпраща в Литва.

"Възпирането зависи не само от възможностите, но и от това как врагът възприема нашата воля", каза Франц-Стефан Гади, военен анализатор от Виена, който е служил като началник на щаба на руската армия. "По време на симулацията аз и моите "руски колеги" знаехме, че Германия ще се поколебае. И това беше достатъчно, за да победим", каза Гади.

Ако нахлуе в страна от НАТО, Русия рискува да загуби Калининград

В реален сценарий Литва и нейните съюзници са получили достатъчно информация преди да започнат инвазията, за да могат да избегнат тази ситуация, каза контраадмирал Гедрус Пременецкас, началник на щаба на отбраната на Литва.

Пременецкас заяви, че дори без съюзниците си, въоръжените сили на Литва могат да се справят с ограничени военни действия срещу град Мариямполе и че Русия трябва да вземе предвид високите залози.

"За Русия би било проблем да подкрепи Калининград", каза Пременецкас, добавяйки, че НАТО трябва да изпрати ясно послание, че ако Русия започне подобна операция, ще загуби Калининград.