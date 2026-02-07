Един имейл и DHS на вратата: Плъзгат ли се САЩ към тоталитаризъм?

Джон е 67-годишен американец, наскоро пенсиониран. Един ден той разбира, че Министерството на вътрешната сигурност (DHS) иска да депортира търсещ убежище мъж от Афганистан, който моли да не го правят. Той е убеден, че талибаните ще го убият, ако се върне в родината. Тогава Джон решава да напише имейл до адвоката, който води случая.

В краткото си съобщение от четири изречения той обяснява, че изпращането на този човек обратно в Афганистан би било като да играеш "руска рулетка“ с живота му. Без заплахи, без осъдителни речи, само легитимните опасения на притеснен гражданин. Пет часа по-късно Джон получава имейл от Google, в който се обясняваше, че правителството е решило да започне разследване срещу него и е поискало достъп до съдържанието на неговия Gmail акаунт, съобщава "Вашингтон Пост“.

Възмутен от това съобщение, което му предоставя много малко информация, Джон търси обяснения, свързва се с известни адвокати и след това открива, че е изправен пред така наречената "административна призовка“ - специфична административна забрана. Това е по същество призовка, издадена от DHS, за получаване на лични данни на дадено лице без съдебна заповед. Данните могат да бъдат поискани за минути, без разследване, и администрацията не е задължена да уведомява засегнатите лица. От Google са информирали Джон, че има седем дни, за да оспори решението, без да му предостави достъп до призовката или каквито и да било средства за отговор (имейлът е изпратен от адрес, на който не се отговаря).

Всичко обаче се променя на 17 ноември, когато следователи, изпратени от Министерството на вътрешната сигурност, отиват в дома на Джон, за да го разпитат за имейла му, сякаш е извършил престъпление. Те обяснили, че термините "руска рулетка“ и "талибан “ са уплашили получателя, който се е почувствал застрашен. Джон обяснил, че просто е потърсил имейл адреса на адвоката в Google и му е писал, за да изрази чувствата си. Въпросът приключил дотук за Джон, без никакви правни последици, но посланието е ясно: всеки американски гражданин - дори с безупречно досие - може да бъде подложен на строго наблюдение за изразяване на мнение.

В Съединените щати днес историята на Джон за съжаление не е изолиран случай. Тя е част от милитаризацията на DHS, обвинена в нападения срещу университети (Харвард и Колумбия бяха нападнати след пропалестински демонстрации), наблюдение на социалните мрежи и дори заплахи срещу болници., пише още изданието. Няколко хиляди служители стачкуваха и протестираха срещу федералните методи, включително тези на ICE, и бяха обект на тази скандална "административна призовка“.

Независимо от факта, че Американският съюз за граждански свободи пое делото на Джон, за да отмени съдебната забрана, багажът на пенсионера е бил претърсен от Администрацията за транспортна сигурност по време на последната му ваканция, без никакво обяснение.

Истинският проблем не е само защитата на данните, а и обезсърчителният ефект, който подобни практики имат върху свободата на словото. Ако едно просто писмо до държавен служител задейства пълната сила на федералното разузнаване, никой няма да посмее да се подпише или да говори открито срещу произвола на администрацията на Доналд Тръмп, пише БГНЕС.