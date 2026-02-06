Борисов смъмри Йотова и настоя веднага да се назначи служебен премиер

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов смъмри президента Илияна Йотова и призова веднага да бъде назначен служебен премиер.

Припомняме ви, че в момента Йотова е в Милано, където днес се откриват Олимпийските игри.

"Вече трети месец правителството в оставка е държано в това положение", заяви Борисов във видео във Facebook и сравни колко бързо КС се произнесе, след като Румен Радев подаде оставка и колко време се водят консултациите за служебен премиер.

"От декември, януари, станахме февруари, се водят някакви безсмислени консултации, защото всички партии и лидери заявиха своето отношение за незабавни парламентарни избори. И под незабавни, имахме предвид това да бъде март. Само че сега се протака, протака, протака, а в същото време цените на тока скачат", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той уточни, че правителството има задължението само да осигури ток, а регулаторът определя цената и призова да бъдат наложени най-големите глоби върху "тези, които си позволяват, да правят фактури за дълго време и завишени цени".

"Незабавно. В противен случай и регулатора трябва да подаде оставка, като правителството", допълни Борисов.

"Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално, поради причина, че се използва само за предизборни цели. Настоявам, умолявам президента Йотова незабавно, бързо да приключи с тези консултации и да назначи служебен премиер", призова бившият премиер.

По думите му вероятно бъдещият служебен премиер ще е от ПП-ДБ и Пеевски.

"Защото Гюров заедно го номинираха. Аз нямам претенции кой ще сложи Йотова, но да го сложи", категоричен е Борисов.