Юношите ни си прибраха златото от Европейското по спортна стрелба

Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков спечелиха отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на Европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас.
Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки.
Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.
В индивидуалната надпревара на дисциплината Борис Димитров завърши 6-ти с 475 точки. Даниел Делчевски е 14-ти с 371, а Калоян Петков - 15-ти също с 371 точки, предава БНР.