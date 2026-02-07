IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

Юношите ни си прибраха златото от Европейското по спортна стрелба

Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки

07.02.2026 | 08:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Борис Димитров, Даниел Делчевски и Калоян Петков спечелиха отборната титла на пистолет при юношите до 16 години на Европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас. 

Българските стрелци поставиха и европейски рекорд с общо 1117 точки.

Призовата тройка в отборната надпревара допълниха Украйна и Турция.

В индивидуалната надпревара на дисциплината Борис Димитров завърши 6-ти с 475 точки. Даниел Делчевски е 14-ти с 371, а Калоян Петков - 15-ти също с 371 точки, предава БНР. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

спортна стрелба България злато юноши европейско
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem