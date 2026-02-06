Икономиката на Русия започва да се срива, какво значи това?

Западните лидери бяха оптимистично настроени, когато наложиха санкции на Русия след нахлуването в Украйна през 2022 г.

"Руската икономика е на път да бъде съкратена наполовина", каза тогавашният президент на САЩ Джо Байдън през март, месец след началото на войната. "Преди това нахлуване тя беше класирана на 11-то място сред най-големите икономики в света - и скоро дори няма да е сред първите 20."

Прогнозата му се оказа неубедителна. След непосредствения шок от санкциите през 2022 г., военните разходи на Русия скочиха и икономиката процъфтя. Вместо да падне от топ 20, Русия беше деветата по големина икономика в света към 2025 г., изпреварвайки Канада и Бразилия и нареждайки се точно зад Италия, Франция и Обединеното кралство.

Но по-нататъшни възходи сега изглеждат малко вероятни. През 2026 г. има ясни признаци, че руската икономика най-накрая затъва.

Макар че драматичният колапс, предвиден от Запада, може да е неосъществим, Кремъл е изправен пред най-несигурното си икономическо положение, откакто танковете му за първи път влязоха в Украйна.

Руска федерация, годишен ръст на БВП (%) по тримесечия



Графика на Guardian. Източник: Руска Федерална служба за държавна статистика

Растежът се забави до бавно на фона на падащите цени на петрола - ключов източник на държавни приходи - и дългосрочния демографски натиск, който високите разходи за отбрана преди това прикриваха.

За да преодолеят фискалната разлика, обикновените руснаци са изправени пред повишаване на данъците и държава, която е пренастроена за война, като финансирането за социални помощи, образование и здравеопазване е изтласкано.

Цената на военната икономика на Русия - процентна промяна в дела на разходите във федералния бюджет, между 2021 и 2025 г.



Графика на Guardian. Източник: Данни за 2025 г., взети от "Колко устойчива е руската икономика след четири години война?", Марек Дабровски, декември 2025 г. Данни за 2021 г., взети от руското министерство на финансите. Данните за двете години представляват планираните разходи.

Междувременно търговията с ключови съюзници е станала по-приглушена, корпоративните фалити се увеличават, а недостигът на работна ръка е сериозен.

Как неразположението ще се отрази на конфликта в Украйна, според експерти, зависи от последните макроикономически маневри на Русия - и от това дали глобалните събития ще продължат да понижават цените на петрола.

Спад в растежа поради намаляване на приходите от петрол

Настоящите перспективи са неблагоприятни. През януари Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозите си за растеж за Русия до едва 0,6% през 2025 г. и 0,8% през 2026 г.

Извън пандемичните години 2020-22 г., това са най-ниските годишни темпове на растеж за Русия от рецесията, причинена от санкциите заради анексирането на Крим през 2014 г. Те са по-ниски и от прогнозите на МВФ за икономиките на Запад.

Тази загуба на икономически импулс идва едновременно с намаляващите приходи от петрол и газ – ключова опора на руската военна машина.

През 2022 г. данъчните постъпления от изкопаеми горива съставляваха около 40% от финансирането в руския федерален бюджет, повече от достатъчно, за да плати войната. Но предварителните оценки за първите три тримесечия на 2025 г. показват, че този дял е спаднал до 25%.

Падащите цени са отчасти причина за това - цената на петрола Ural е спаднала от около 90 долара (66 британски лири) за барел в началото на 2022 г. до 50 долара за барел до края на 2025 г. – на фона на глобалното свръхпредлагане на петрол.

Но санкциите на Запада също играят роля, въпреки усилията на Русия да намери нови купувачи.

Китай, Индия и в по-малка степен Турция увеличиха покупките си след инвазията, тъй като износът за Европа рязко спадна. Но към 2026 г. общият им бизнес бледнее в сравнение с това колко са купували страните, наложили санкции, в навечерието на войната.

Индия по-специално е намалила покупките си през последните месеци на фона на заплахите за търговски тарифи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Исак Леви, политически анализатор в Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух, заяви:

"Приходите на Русия от износ на изкопаеми горива през 2025 г. бяха с 13% под нивата отпреди войната, притиснати от по-строгите санкции, ударите с дронове на Украйна по енергийната инфраструктура, борбата за намиране на нови пазари за износа на газ и по-ниските световни цени на петрола. Този ​​натиск непрекъснато източва приходите, на които Москва разчита, за да финансира войната си - но съюзниците на Украйна трябва да направят повече, за да ограничат напълно военния бюджет на Кремъл. Насочването към сенчестия флот на Русия, включително задържането на кораби без флаг, би ограничило рязко обема на износа на петрол, както и приходите му."

Дългосрочният натиск все още не е решен

Проблемите на Владимир Путин с петрола може да са само временен неуспех, особено ако цените на петрола започнат да се възстановяват през 2026 г. Но има и дългосрочен демографски натиск, който сега силно засяга руската икономика.

Руското население намалява постоянно от 2019 г. насам, от 145,5 милиона на 143,5 милиона през 2024 г. Комбинацията от падащи нива на раждаемост, жертвите от войната и емиграцияте е виновна.

Въпреки че западните страни са наблюдавали подобни спадове в нивата на раждаемост, те не са били толкова големи и имиграцията е спомогнала за продължаване на нарастването на населението.

Русия има проблем с населението: Население по години, 1960 до 2024



Графика на Guardian. Източник: Световна банка, с изключение на Германия, което е взето от Our World in Data

"Русия няма потенциал за бърз растеж", каза д-р Марек Дабровски, сътрудник в брюкселския мозъчен тръст Bruegel, пред The Guardian. "Бизнес климатът, свързан с войната, е, разбира се, част от историята, но основната история тук е дългосрочната демография. Тя не се е променила."

Това означава, че недостигът на работна ръка вече е нещо обичайно в Русия - факт, който според експерти може да се види в необичайно ниския ѝ процент на безработица от само 2%.

Кремъл се стреми да укрепи фискалната си позиция с няколко големи увеличения на данъците.

През 2025 г. той увеличи корпоративния данък от 20% на 25% и въведе по-високи данъчни групи. Освен това, в началото на 2026 г. влезе в сила увеличение на ДДС - от 20% на 22%, което е по-високо отколкото в САЩ, Великобритания, Франция или Германия.

Въпреки че руското правителство е освободило някои стоки от първа необходимост, увеличението на ДДС идва в допълнение към постоянната инфлация в Русия, която е повишила цените на основните стоки.

Макар че много се говори за въздействието на войната върху инфлацията на Запад, Русия е преживявала много по-висока инфлация за по-дълго време.

Усилията за борба с тази инфлация само допринесоха за забавянето.

Д-р Владислав Иноземцев, икономист и съосновател на мозъчния тръст "Център за анализ и стратегии в Европа", каза:

"Има безотговорна политика, провеждана от централната банка и финансовото министерство, която започна да "охлажда икономиката" през 2023 г. за борба с инфлацията. Заради това централната банка повиши основния си лихвен процент до 21%, правителството се отказа от програмата си за субсидирани ипотеки, а банките започнаха да съкращават заемите и да увеличават лихвите, повечето от които не бяха фиксирани, а плаващи. Защо Кремъл подкрепяше подобна политика, е нещо като загадка за мен."

Оптимизмът намалява с забавянето на военните разходи

Има признаци, че тези икономически трудности се отразяват на морала на обикновените руснаци.

Според анкета, проведена в Русия от Gallup, нахлуването в Украйна първоначално е увеличило оптимизма относно икономиката в Русия на фона на бума по време на войната. През юли 2021 г. повечето руснаци вярваха, че икономиката се влошава, но през ноември 2022 г. тази ситуация се обърна, като повечето вярваха, че условията се подобряват.

Към август 2025 г. обаче този оптимизъм е намалял, като 39% от руснаците казват, че икономическите условия се влошават, в сравнение с 29% през 2022 г.

Ключовият въпрос за Украйна е дали Русия ще може да поддържа скока на военните си разходи.

В хода на войната руските военни разходи като дял от БВП са се удвоили до над 7%. Това е два пъти повече от разходите на САЩ от 3,4% от БВП и по-високо от всеки отделен член на НАТО. Но нарастването на разходите през първите няколко години на войната сега се е забавило, като между 2024 и 2025 г. е само 0,1 процентен пункт увеличение.

Русия обаче е в уникална позиция, що се отнася до възможностите за поддържане на военния си бюджет.

Заемите са възможни, защото Русия има относително нисък размер на дълга - въпреки че достъпът до международните пазари е намален след инвазията и последвалите санкции - и данъците могат да бъдат повишени отново.

И много зависи от това какво ще се случи с петрола. По-нататъшното понижаване на цените може да означава повишена несигурност, но също така покачването може да означава стабилизиране.

Следователно експертите заключават, че Русия би трябвало да може да продължи да плаща за войната, поне в краткосрочен план.

"Путин ще насърчи централната банка да печата пари; той ще продължи да повишава данъците, да продава държавна собственост и да национализира бизнес корпорациите", каза Иноземцев. "Това ще му позволи да получи достатъчно пари, за да води войната през 2026 г. и, най-вероятно, през 2027 г."

Съществува и въпросът дали нарастващото икономическо недоволство в Русия ще се превърне в нарастващо политическо недоволство. Но през последните няколко седмици има доказателства, че мисленето на Кремъл се е променило.

Русия се съгласи на мирни преговори с Украйна за първи път от месеци със срещи, водени от САЩ, които ще се проведат в Абу Даби тази седмица.

За преговарящите от Украйна ключов фактор сега е в действие: военната икономика на Русия показва признаци на слабост и не може да продължи вечно.