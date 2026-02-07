Тръмп няма да се извини за видеото, в което Мишел и Барак са показани като маймуни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е изгледал целия клип, публикуван в профила му в социалната мрежа „Трут соушъл“, в който бившият президент Барак Обама и първата дама Мишел са представени като маймуни, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Тръмп каза, че не се чувства като човек, направил грешка и няма намерение да се извинява.

В четвъртък президентът от Републиканската партия публикува едноминутно видео, подсилващо неговите фалшиви твърдения, че поражението му на изборите през 2020 г. е резултат от измама. На танцуващи примати, очевидно генерирани от изкуствен интелект, са наложени главите на бившия президент демократ Барак Обама и съпругата му Мишел. Видеото бе свалено около 12 часа по-късно, а говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение".

Днес президентът посочи, че е видял началото на клипа, посветен на твърденията за изборна измама, и го предал към неназован служител, за да го публикува.

„Никой не знаеше какво има накрая; ако го бяха гледали, щяха да видят и вероятно биха се сетили да го свалят“, заяви Тръмп на борда на президентския самолет „Еър форс уан“, информира Ройтерс.

Публикацията предизвика широко възмущение и критики от видни обществени и политически фигури, включително от членове на Републиканската партия.

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви по-рано, че клипът е от „интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът е придружен и с музика от филма.

Публикацията се появи през първата седмица на месеца, в който се честват постиженията, културното наследство и приноса на чернокожите хора (Black History Month) и дни, след като Тръмп в своята прокламация цитира „приноса на чернокожите американци към величието на нашата нация“ и „американските принципи на свобода, справедливост и равенство“, отбелязва Асошиейтед прес.

Обяснението на Белия дом около публикуването на расисткото видео повдига въпроси за контрола над профилите на Тръмп в социалните мрежи, които той използва, за да налага вносни мита, да заплашва с военни действия, да прави други обявления и да заплашва политическите си съперници, отбелязва АП. Президентът често подписва с името си или с инициалите си публикации, свързани с политиката.

Белият дом не отговори веднага на запитване за това как се проверяват публикациите и кога обществеността може да разбере кога самият Тръмп е публикувал нещо, посочва АП.

Отговорността за публикуването на клипа бе прехвърлена на подчинен на Белия дом, като служителят не бе назован, отбелязват агенциите.

Пастор Марк Бърнс, който е чернокож и е известен поддръжник на Тръмп, съобщи в Екс, че е разговарял директно с президента и му е препоръчал да уволни въпросния служител.

Представителката в Конгреса Ивет Кларк от Демократическата партия коментира пред АП, че "ако в Белия дом нямаше такъв токсичен и расистки климат, нямаше да сме свидетели на подобно поведение, независимо от кого идва".

Сенатор Роджър Уикър от Мисисипи, който е бял, но представлява щата с най-висок процент чернокожи жители, нарече клипа "напълно неприемлив" и допълни, че президентът трябва да се извини.

„Видеото на Доналд Тръмп е явно расистко, отвратително и напълно презряно“, заяви президентът на групата за граждански права NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) Дерик Джонсън. „Избирателите гледат и ще си спомнят това в избирателната урна“, прогнозира той, цитиран от Ройтерс и БТА.

BREAKING: Trump just posted a video on Truth Social that includes a racist image of Barack and Michelle Obama as monkeys. There’s no bottom pic.twitter.com/zPEGa94dYO — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 6, 2026