Новини Днес | 14

В полунощ депутатите решиха: Ще почиваме в петък

След 14 часа заседание те приеха окончателно промени в Изборния кодекс и Закона за киберсигурност

06.02.2026 | 07:23 ч. 2
Снимка БГНЕС

Народното събрание няма да проведе редовното си заседание в днешния ден. Решението беше взето след 14-часово заседание, което продължи почти до полунощ.

През това време народните представители приеха окончателно промените в Изборния кодекс, с които се ограничават секциите в страни извън Европейския съюз, както и изменения в Закона за киберсигурност.

Дневният ред предвиждаше блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите, както и редовен парламентарен контрол.

