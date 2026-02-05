Гвинея отбелязва приемането на еврото от България със златна монета

Присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. е исторически момент не само за нашата страна. По повод това важно историческо събитие, редица държави по света решиха да отсекат юбилейни монети.

Богатата на боксит, злато и диаманти африканска държава Гвинея не прави изключение, съобщава БГНЕС. Тя отсече златна монета от 1000 франка в чест на българското евро.

На реверса на монетата от 1/100 чисто злато е ликът на Свети Паисий Хилендарски, авторът на „История славянобългарска“, с която започна Възраждането и съвременната българска държавност. На аверса е гербът и девизът на Гвинея „Труд, справедливост, солидарност“.

„Благодарение на превъзходната си изработка, тази монета ще бъде престижно допълнение към всяка нумизматична колекция. Идеална е за колекционери на исторически събития и любители на европейски монети, които търсят редки и значими екземпляри“, се казва в брошурата към монетата.

Образът на Свети Паисий Хилендарски първоначално беше на книжните 2 лева, които се появиха в обращение за първи път след деноминацията през 1999 г. По-късно книжните двулевки бяха заменени с монети също с образа на големия български възрожденец от Банско. На три пъти Българската народна банка посвещава свои юбилейни монети на автора на „История славянобългарска“. Първата монета е с номинал 5 лева и е отсечена през 1972 г. по повод на 250-годишнина от рождението на Паисий. Тя е една от първите юбилейни сребърни монети в България въобще и до днес е ценена от колекционерите заради своята естетична красота.

През 2012 г. БНБ тиражира монета по повод 250-годишнината от написването на „История славянобългарска“. Тя е с номинал от 10 лева сребро с частично позлатяване. На аверса е изобразен Паисий, който пише своята „История“.

През 2022 г. във връзка с 300-годишнината от рождението на светогорския монах, са отсечени златни 2 лева. На реверса им е познатият от обикновените двулевки образ на Паисий.

Свети Паисий Хилендарски днес е в джоба на цяла Европа. С българските 2 евро с неговия лик пазаруват 358 милиона европейци. А със златните 1000 франка той излезе извън границите на Стария континент и вече е познат в Африка.