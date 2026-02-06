Мистерията “Петрохан”: Убитите рейнджъри подредени един до друг, а пък телата им не са били влачени

Ритуална екзекуция - тази версия все повече надделява в разследването на тройното убийство край хижа “Петрохан” .

Телата на 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев бяха открити в понеделник сутринта мъртви в снега,

старателно наредени един до друг

недалеч от хижата, пише "24 часа".

Тримата били наредени един до друг - двама простреляни в слепоочието, третият - под брадичката. Разследващите не са открили следи от влачене - мъжете са били разстреляни точно на мястото, на което са намерени.

Според криминалисти това почти изключва вероятността тройното убийство да е дело на наемник. Личало

силен личен емоционален елемент

Телата са били наредени до кучешката колиба. Двете кучета пък са открити разстреляни на втория етаж на хижата, която пък била подпалена.

На този фон вече дни наред няма ни вест, ни кост от Ивайло Калушев, собственика на хижа “Петрохан”, известен пещерняк, планинар, познат и като Иво Лама заради принадлежността му към будизма, увличащ се по източни практики.

За последно след трагедията той бил засечен да пътува с кемпер към морето. Твърди се, че с него пътува и 16-годишно момче.