86% от българите имат собствено жилище, едва 39% са собственици на имоти в Дания

Средното за ЕС 68%

05.02.2026 | 14:16 ч. 30
Снимка: БГНЕС

През 2024 г. повече от две трети (68%) от населението, живеещо в домакинства в ЕС, е притежавало собствено жилище, което е малко по-малко от 69% през 2023 г., показват данни на официалната европейска статистика Евростат.

Останалите 32% са живели в наети жилища, което е увеличение спрямо 31% през предходната година.

Най-висок дял на собствени жилища е наблюдаван в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%).

Според Евростат, 86% от българите са живели през 2024 г. в собствени жилища, като този процент е по-висок в 6 други страни членки на съюза. Останалите 14 % от българите са обитавали жилища под наем.

Притежаването на жилище е по-разпространено в почти всички страни от ЕС, с изключение на Германия, където 53% от хората са били наематели на обитаваните от тях жилища. Висок дял на домакинствата, обитаващи жилища под наем, се наблюдава и в Австрия (46%) и Дания (39%), показват още данните на Евростат.

