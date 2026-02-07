Пентагонът прекъсва връзките си с Харвард

Пентагонът обяви в петък (американско време), че прекъсва връзките си с Харвардския университет, прекратявайки всички военни обучения, стипендии и програми за сертификати с институцията от т. нар. "Бръшлянова лига", предаде Асошиейтед прес.

Това е най-новото развитие в конфликта между администрацията на президента Доналд Тръмп и Харвардския университет по повод исканията на Белия дом за реформи в образователната институция.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет посочи в изявление, че Харвард „вече не отговаря на нуждите на военното министерство или военните служби“.

„Твърде дълго това министерство изпращаше най-добрите и най-умните си офицери в Харвард, надявайки се, че университетът ще разбере и оцени нашата бойна класа“, каза Хегсет. „Вместо това, твърде много от нашите офицери се върнаха, приличащи твърде много на Харвард – с глави, пълни с глобалистки и радикални идеологии, които не подобряват нашите бойни редици“, посочи той.

Считано от академичната 2026-2027 година, Пентагонът ще преустанови професионалното военно образование на ниво магистратура, стипендиите и програмите за сертификати, се посочва в изявлението, цитирано от АП. Персоналът, който в момента посещава занятия в Харвард, ще може да завърши тези курсове.

Самият Хегсет е получил магистърска степен от Харвард, но той символично върна дипломата си в предаване на „Фокс нюз“ през 2022 г., припомня АП.

Военните предлагат на своите офицери различни възможности за получаване на образование на ниво магистърска степен както във военни колежи, така и в граждански институции като Харвардския университет.

Доналд Тръмп обвинява Харвард и други американски университети от престижната "Бръшлянова лига" в насърчаването на "прогресистка" и антисемитска идеология, като същевременно ги укорява, че не успяват да осигурят достатъчна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина. Така президентската администрация подаде съдебни искове, поиска огромни обезщетения и отне федерални субсидии от много университети.

По-рано тази седмица Тръмп съобщи, че администрацията му ще предяви иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от Харвардския университет, пише БТА.