Младенов призова в Давос: Спрете да слушате слуховете и клюките

В Давос, след подписването на Хартата за "Съвета за мир" на Доналд Тръмп, говори и новообявения върховен представител за Газа, Николай Младенов.

"Твърде дълго жителите на Газа, палестинците и израелците живеят с конфликт, със смърт, с разрушение", заяви той в реч след представянето на "генералния план" за бъдещето на Газа. "Сега страницата се обръща и дали ще се види успешно, наистина зависи от всички нас."

Младенов увери, че "имаме съставките за това".

"Имаме ръководството на Съединените щати и президента Тръмп, имаме страхотна група държави, които се присъединяват към Съвета за мир, и предстоят още. Имаме фантастичен палестински екип на място и трябва да го накараме да проработи."

Той призова всеки, който гледа речта му, да "остави за минути своите теми за говорене, да остави страховете си, да остави притесненията си".

"Моля, спрете да слушате слуховете и клюките", добави Младенов. "Съсредоточете се върху това, което трябва да направим днес, защото бъдещето на два милиона палестинци е заложено на картата."