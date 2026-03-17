ДПС - Ново начало сезират Европейската прокуратура за олигарсите в здравеопазването

ПГ на ДПС-Ново начало днес внася сигнал до Европейската прокуратура (EPPO) във връзка с твърдението на служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски, че “Една шепа олигарси злоупотребяват с европейските фондове, в момента се злоупотребява с Плана за възстановяване и устойчивост”. Това съобщи лидерът на движението Делян Пеевски.

И призоваваме служебният министър Околийски да назове имената на олигарсите, а не да внася тревога в обществото, боравейки с полуистини и недоизказани обстоятелства, само за да демонстрира някаква съмнителна политическа активност. Имената на олигарсите трябва да бъдат назовани и осветени!

Подобно негативни явления трябва да бъдат пресрещани с нулева толерантност и нетърпимост, особено когато се касае за толкова чувствителен за обществото сектор като здравеопазването, каза още Пеевски.

Припомняме, че Околийски алармира, че от близо 6 млрд. евро ще бъдат усвоени около 1 млрд., защото абсолютно зад всяка една мярка има форми на обществени поръчки, които са потънали в зависимости и невъзможност за изпълнение. По думите му това касае здравните програми, като помощта по въздух с хеликоптери и скрининговата програма.

Околийски посочи, че средствата за скрининговата програма ги има, но тя не може да стартира, защото са купени възможно най-скъпите тестове. Според него трябва да се види как ще се проведе поне "опортюнистичен скрининг с вече купените тестове", а по-нататък поръчката ще бъде развалена.

Министърът съобщи, че вече е подаден сигнал до прокуратурата: „Подаваме сигнал, в момента се довършва сигналът в прокуратурата, заради скрининговите програми.“ Той добави, че има сериозни опасения за възможни нарушения при обществените поръчки.