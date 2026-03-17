Спецакция в Бургас, 10 са задържани за купен вот и дрога

Специализирана полицейска акция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас. Операцията е насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и разпространението на наркотици.

Към момента са задържани общо 10 души. Двама от тях са арестувани по подозрения за участие в схеми за купуване на гласове. Един човек е задържан заради разкриването на лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг - за притежание на крадени вещи, съобщават от полицията.

Началникът на „Охранителна полиция" комисар Марин Димитров заяви, че действията на полицията ще продължат.

„Акциите няма да бъдат кампанийни. Ще се предотвратяват всякакви опити за купуване на гласове във връзка с предстоящите парламентарни избори", посочи той.

Към момента не може да се посочи каква е стойността на купения вот.

В хода на акцията са образувани и пет преписки, свързани с наркотици. Освен това едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Полицейските действия продължават, като се очаква допълнителна информация по случая.