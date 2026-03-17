Посолството на САЩ в Багдад е атакувано, Израел с мащабна вълна от удари срещу Техеран

Посолството на САЩ в иракската столица Багдад бе подложено рано тази сутрин на вълна от атаки с дронове и ракети, съобщиха представители на иракските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че според иракските представители инцидентът е бил най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток.
Според съобщенията при ударите са били използвани най-малко 5 дрона.
Мощна експлозия се е чула рано сутринта в иракската столица, заяви свидетел за Ройтерс.
Междувременно ракета е ударила танкер на около 23 морски мили (близо 42,6 км) източно от пристанището на емирство Фуджейра в ОАЕ, като е причинила леки повреди по корпуса, съобщи тази сутрин в изявление британската организация за морски търговски операции (UKMTO), цитирана от Ройтерс.
Няма данни за ранени сред екипажа на плавателния съд, се казва още в изявлението.
Не се съобщава и за замърсяване на околната среда.
Израел от своя страна рано тази сутрин съобщи, че въоръжените му сили са започнали да нанасят удари по цели на иранския режим в Техеран, предаде ДПА.
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха в публикация в платформата за съобщения „Телеграм“, че са „започнали мащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран“.
В същата публикация военните също така казаха, че са „започнали допълнителна вълна от удари срещу терористичната инфраструктура на „Хизбула“ в Бейрут“.
Минути по-рано от ЦАХАЛ съобщиха, че са идентифицирали „ракети, изстреляни от Иран към територията на Израел“.
САЩ и Израел предизвикаха продължаващия конфликт в Близкия изток с мащабни атаки срещу Техеран, започнали на 28 февруари, припомня БТА.